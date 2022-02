Ornella Muti a Sanremo 2022, la storia “segreta” con Adriano Celentano e le accuse della figlia Naike Revelli

TV e Spettacolo

Ornella Muti è coconduttrice della prima serata del Festival di Sanremo. In passato si è molto parlato della sua storia con Adriano Celentano, che ha generato una polemica.

Ornella Muti è stata scelta da Amadeus per essere una delle coconduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo. L’attrice ha preso parte a molti film italiani e proprio sul set di uno di questi ha fatto la conoscenza di Adriano Celentano. Fra di loro sarebbe nata una storia d’amore, molto discussa. Anche la figlia dell’attrice Naike Rivelli ne ha parlato qualche tempo fa.

Ornella Muti e Adriano Celentano: la storia d’amore nata sul set

Adriano Celentano è sposato con Claudia Mori dal 1964. Nonostante i due siano ancora oggi una coppia, in passato si è molto parlato di un presunto flirt che lo avrebbe visto legato a Ornella Muti.

La scintilla fra i due sarebbe scoppiata sul set del film Innamorato Pazzo, del 1981. Se per anni si è molto parlato della loro presunta storia senza che nessuno dei due confermasse, nel 2014 è stata la stessa Ornella a parlarne. L’attrice aveva rilasciato un’intervista al Fatto Quotidiano, spiegando che prima di lei sarebbe stato lo stesso Adriano a rendere noto il loro flirt.

“A margine di un processo, di botto e senza alcun preavviso, Adriano ha confessato ai giornalisti di avere avuto una storia d’amore con me” aveva spiegato. “Era vero, ma sono rimasta colpita.

Se aveva proprio intenzione di rivelarlo e necessità di liberarsi del segreto, sarei stata felice di saperlo in anticipo” aveva aggiunto. “Però gli uomini sono fatti così. Se ne fregano” la sua amara conclusione.

Naike Rivelli contro Adriano Celentano per la storia d’amore con Ornella Muti

Proprio su questa “confessione inattesa”, qualche tempo fa Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, aveva avuto molto da ridire.

Il suo sfogo era stato affidato al suo profilo Instagram. Qui, Naike aveva definito Adriano Celentano “sgarbato, maleducato ed egocentrico“, avanzando poi pesanti accuse nei confronti del Molleggiato.

Rivolgendosi proprio a lui aveva infatti affermato duramente: “Invece di sputare tristi affermazioni sul passato, perché non ringraziare mamma, che grazie a quei due film che hai fatto assieme a lei, sei diventato famoso come attore in tutto il mondo”.