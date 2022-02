Ornella Muti, chi è: età, carriera, vita privata dell’attrice romana, co-conduttrice al Festival di Sanremo

Chi è

Ornella Muti sarà co-conduttrice per una sera al Festival di Sanremo. Chi è l'attrice romana e quali sono i suoi legami sentimentali più famosi

Ornella Muti, nome d’arte di Francesca Romana Rivelli, è una famosissima attrice quasi 67enne nata a Roma il 9 Marzo 1955 da padre napoletano e madre estone. Ornella vanta una splendida carriera e numerosi premi per il suo talento e la sua bellezza. Nel 1994 la rivista Class la nomina donna più bella del mondo. Esordisce al cinema nel 1970 recitando nel film La moglie più bella diretto da Damiano Damiani.

Il matrimonio con Alessio Orano e la nascita della figlia Naike

È proprio sul set del suo film d’esordio che Ornella Muti conosce e si innamora di un giovane Alessio Orano, anch’egli agli inizi della sua carriera.

Tra i due scoppia subito una forte passione che li porta a sposarsi pochi anni dopo, nel 1975.

L’anno precedente al matrimonio Ornella partorisce la sua prima figlia: Naike Rivelli alla quale ha dato il suo cognome. L’attrice non ha mai svelato l’identità del padre della figlia, tant’è che negli anni sono stati diversi i nomi circolati, come ad esempio quello del produttore cinematografico spagnolo José Luis Bermùdez mai confermato. Un vero e proprio “mistero” che ha generato nel pubblico molta curiosità, se ne è infatti parlato spesso, soprattutto negli ultimi anni. La verità sembra non essere ancora venuta a galla.

Fino al 1981 la figura paterna a cui Naike farà riferimento sarà quella di Alessio poi, quest’ultimo ed Ornella, decideranno di separarsi.

Il matrimonio con Federico Fachinetti, i figli Carolina ed Andrea ed i nipoti

Più avanti nel 1984, ritrovato l’amore accanto a Federico Fachinetti, Ornella da alla luce la loro prima figlia Carolina, due anni dopo nascerà anche Andrea. Nel 1988 Ornella e Federico decidono di unirsi in matrimonio diventando ufficialmente marito e moglie. Dopo 8 anni dalle nozze l’amore tra i due volge al termine e ne consegue per l’attrice una seconda separazione.

Per Ornella la felicità si rinnova nei nipoti: Akash, figlio di Naike nato nel 1996 ed Alessandro e Giulia, rispettivamente 2014 e 2016, figli di Carolina. Nel 2020 proprio Carolina è stata colpita dalla perdita del suo amato marito deceduto a causa di un tumore.

La storia con Stefano Piccolo e il flirt con un noto cantante italiano

Successivamente Ornella Muti è stata legata sentimentalmente a Stefano Piccolo.

La storia col chirurgo è durata circa 10 anni ed è finita nel 2008 con grande dolore. L’attrice ha raccontato di un amore limitante che non la faceva sentire libera e felice, da lei stesso definito un errore.

L’attrice ha avuto centinaia e centinaia di spasimanti tra colleghi e fan, anche un cantante molto famoso ha ammesso di aver avuto un flirt con lei, l’uomo di cui stiamo parlando è Adriano Celentano. Ornella ha dichiarato che avrebbe preferito non rendere pubblica la cosa avvenuta ormai tempo fa, nel 1981.

Ornella Muti: co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2022

Il 1 Febbraio 2022 Ornella salirà sul palco dell’Ariston in compagnia di Amadeus. La vedremo in qualità di co-conduttrice durante la prima serata della 72esima edizione del Festival di Sanremo.

La seguiranno, nelle restanti 4 serate: Lorena Cesarini, Drusilla Foer, Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli.