Raoul Bova ospite al Festival di Sanremo 2022, chi sono le sue sorelle Tiziana e Daniela Bova

TV e Spettacolo

Raoul Bova è stato scelto da Amadeus come ospite speciale per il Festival di Sanremo. Forse non tutti sanno che nella sua vita sono particolarmente importanti le sorelle Daniela e Tiziana.

Raoul Bova è stato scelto da Amadeus come ospite per la prima serata del Festival di Sanremo. L’attore classe 1971 è molto amato dagli italiani, che da anni lo seguono nei suoi successi al cinema e in tv. Come in molti ormai sapranno, è stato sposato con Chiara Giordano, dalla quale ha avuto tre figli, mentre dal 2013 è al fianco di Rocio Morales. Esistono però altre due donne con le quali ha condiviso importanti momenti della sua vita privata. Stiamo parlando delle sorelle Tiziana e Daniela.

Raoul Bova, chi sono le sorelle Tiziana e Daniela

Qualche mese fa, Raoul Bova ha condiviso sul suo profilo Instagram uno speciale scatto.

La fotografia condivisa dall’attore lo immortalava in compagnia di due donne molto importanti per lui: le sorelle Tiziana e Daniela. “Quanto vi voglio bene sorelle“ commentava dolcemente accompagnando il post con tre cuoricini rossi. Come riferisce Donna Glamour, le due sorelle dell’attore sono più anziane di lui. Come Raoul, sono figlie di Giuseppe e Rosa e hanno origini calabresi da parte di padre e campane da parte di madre. Non sarebbe nota la loro data di nascita.

Raoul, Tiziana e Daniela sarebbero uniti da un particolare legame. In passato, l’attore ne ha parlato al magazine Intimità: “Le mie sorelle sono le mie due braccia, loro sono parte di me.

Io, loro e le mie due figlie siamo collegate da un filo fortissimo che ci unisce, dall’amore puro“.

Raoul Bova e la sorpresa della sorella in tv

Solo pochi mesi fa, Tiziana Bova è apparsa in televisione per fare una speciale sorpresa al fratello Raoul. La sorella dell’attore è stata ospite di Canzone Segreta, leggendo per lui una lettera particolarmente commovente. “Non è semplice raccontare a parole la nostra vita piena di incanto e bellezza, di momenti felici” aveva confessato. “Una vita quasi perfetta, piena di affetto vero, di quell’amore mediterraneo che ancora oggi ci accompagna e ci fa sentire così legati ad un luogo che ci ha regalato i ricordi più belli di sempre: Roccella.

..Noi abbiamo un vissuto indimenticabile” aveva dichiarato Tiziana.

“Tu per noi sei nostro fratello, sei radici e legami indissolubili. Sei la certezza di una spalla su cui appoggiarsi. Sei riuscito ad essere chi volevi, senza mai dimenticare da dove veniamo: dal mare. E oggi posso dirti da tutti noi, mamma e papà compresi, sii fiero di te stesso, noi lo siamo sempre stati” aveva aggiunto dolcemente.