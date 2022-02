Rkomi chi è: la vita e la carriera del rapper milanese per la prima volta in gara al Festival di Sanremo

Chi è

La biografia e la carriera del noto rapper Rkomi, che, dopo il successo del suo ultimo album, debutterà nell'edizione 2022 del Festival di Sanremo. Per lui è la prima esperienza.

Dopo il successo del suo ultimo album, Rkomi sarà in gara nell’edizione 2022 del Festival di Sanremo con il brano inedito Insuperabile. Un vero e proprio esordio, per il giovane rapper milanese, nel festival della musica italiana.

Rkomi: la vita privata e l’amicizia con Tedua

Rkomi, nome d’arte di Mirko Manuele Martorana, è nato il 19 aprile 1994 a Milano. Proprio nel capoluogo lombardo, Rkomi ha trascorso i suoi primi anni di vita, nel quartiere popolare della periferia est Calvairate. Ha frequentato, fino ai diciassette anni, un istituto alberghiero, per poi iniziare ad affacciarsi al mondo del lavoro, con esperienze come lavapiatti, barista e muratore, senza concludere gli studi.

Rkomi è un amico di lunga data del noto rapper Tedua, e proprio insieme a quest’ultimo avrebbe preso, in passato, un appartamento in affitto. Inizialmente, Mirko avrebbe dovuto lavorare con l’amico in qualità di tour manager ma, con il tempo, ha poi deciso di avviare alcuni progetti musicali tutti suoi.

La carriera di Rkomi fino al Festival di Sanremo

Rkomi, grazie ad alcuni mixtape autoprodotti, ha guadagnato, già in giovane età, una certa notorietà nella scena milanese. Un punto di svolta arriva, però, con Calvairate Mixtape, una raccolta di brani composti da Rkomi, Tedua e dal rapper Izi, pubblicata nel 2014.

In seguito ha poi iniziato ad attirare l’attenzione di volti noti della scena. Di fatto, il cantante Calcutta gli ha affidato l’apertura dei suoi concerti a Torino.

Successivamente, Shablo e Marracash gli hanno proposto di firmare un contratto per la loro etichetta musicale, la Roccia Music. Proprio in collaborazione con Marracash, e vari altri artisti, è uscito, nel 2017, il primo album di Rkomi, Io in terra, diventando rapidamente disco d’oro.

Più recentemente, nell’aprile 2021, viene pubblicato il suo album Taxi driver, in cui spiccano numerose collaborazioni con vari personaggi della scena musicale italiana.

L’album è risultato il più ascoltato del 2021 su Spotify. A dicembre 2021, invece, è stato annunciata la partecipazione di Rkomi all’edizione 2022 del Festival di Sanremo.