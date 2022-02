Yuman, chi è il cantautore vincitore di Sanremo Giovani 2021 e in gara al Festival con “Ora e qui”

TV e Spettacolo

Yuman è il nome d’arte di Yuri Santos Tavares Carloia, il cantautore in gara al Festival di Sanremo 2022. Il nome d’arte deriva dall’unione delle parole Yuri e Human.

Yuman gli esordi del cantante in gara a Sanremo

Yuman è nato a Roma nel 1995, da madre italiana e padre di Capoverde. È appassionato di musica fin da piccolo e comincia a scrivere canzoni da giovanissimo. Nel 2015, Yuri va a Londra e a Berlino, dove continua la sua evoluzione artistica. Il primo contratto musicale è con la Leave Music, nel 2017. Yuri è entrato in contatto con l’etichetta discografica l’anno precedente, al suo ritorno a Roma.

Nel novembre 2018, esce il primo singolo di Yuman: Twelve. Il brano ha il mixaggio di Chris Lord Alge, un tecnico del suono statunitense che ha lavorato anche con i Green Day, Phil Collins, Eric Clapton, Joe Cocker, solo per citarne alcuni. Twelve entra in rotazione nelle radio principali e arriva in cima ad alcune classifiche Spotify.

Nel marzo 2019 esce Run, il secondo singolo, grazie al quale Yuman viene notato anche in Germania. L’artista viene, infatti, ospitato a un late-show tedesco. Nello stesso anno, Yuman viene proclamato Artista del mese dal supplemento di Repubblica, Il Venerdì, e YouTube lo inserisce tra 10 artisti più promettenti del 2019.

Il primo disco di Yuman

In alcune radio Rai, nel settembre 2019, Yuman presenta il suo disco d’esordio: Naked Thoughts. Sempre nel 2019, Yuman è tra i pochi artisti italiani scelti per festival che si svolge ogni anno a Austin, in Texas: South by Southwest.

A metà 2021, esce un nuovo singolo I AM, presentato, oltre che presso alcune radio e programmi italiani, anche in tre radio britanniche (One Radio, Premier Radio e Chat and Spin Radio). La canzone entra nella rotazione delle radio italiane e in quella di alcune radio straniere (come in Croazia, Bruxelles e North Carolina).

Nel dicembre 2021, Yuman vince Sanremo Giovani con il brano Mille notti, la sua prima canzone in italiano. Al Festival di Sanremo 2022, Yuman presenterà il brano Ora e qui.

La musica di Yuman

In una recente intervista in occasione di Sanremo Giovani, Yuman parla della sua musica dalle sonorità soul-pop descrivendola come “sincera e autobiografica”. Fino ai due brani per Sanremo, il suo repertorio era costituito unicamente da canzoni scritte e cantate in inglese.

L’artista ha detto che il brano presentato a Sanremo Giovani, Mille notti, è nato durante il lockdown.

Yuri ha ricordato quel periodo definendolo “cupo”, ma anche molto “produttivo”. Pare che presto si ascolteranno i risultati di tutto il nuovo lavoro dell’artista.