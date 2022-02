Aka7even al Festival di Sanremo 2022: “Finalmente ho imparato ad amarmi” – VIDEO INTERVISTA

Programmi TV

Mancano poche ore alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Tra i cantanti che si esibiranno questa sera troviamo anche Aka7even, il dodicesimo per ordine di uscita. Il brano che l’artista presenta sul palco del Teatro Ariston si chiama Perfetta così.

“Quando Amadeus ha annunciato il mio nome tra i partecipanti del Festival – commenta Aka 7even –non potevo credere alle mie orecchie: l’Ariston è il palco più prestigioso d’Italia, un traguardo davvero importante e questo Festival è il coronamento di un anno incredibile. Sono già elettrizzato all’idea di poter cantare il mio brano lì dove ho visto negli anni passare artisti che hanno fatto la storia.”

Il brano, una power ballad uptempo dalle tonalità rock, è stato scritto di getto durante una giornata in studio, a partire da un giro di chitarra. Aka 7even parla a se stesso e a tutti coloro che faticano ad accettarsi, sottolineando quanto sia importante, prima di ogni cosa, imparare ad amarsi. Nonostante tutto, ognuno di noi è perfetto così.

Aka7even al Festival di Sanremo: la cover scelta e il duetto con Arisa

Il giovane artista 21 enne si esibirà sul palco dell’Ariston venerdì 4 febbraio, durante la serata dedicata alle cover, in duetto con Arisa, tra le più eleganti e inconfondibili voci del panorama musicale italiano, che di certo non ha bisogno di presentazioni.

Insieme canteranno Cambiare di Alex Baroni, tra i brani più iconici del cantautore, a cui l’artista è particolarmente legato.

“Cambiare – commenta Aka 7even – è un brano a cui tengo moltissimo e con cui sono cresciuto. In generale, tutte le canzoni di Alex Baroni hanno fatto sì che scoprissi la mia passione per il canto e questa in particolare è stata una delle prime che io abbia mai cantato. È un onore grandissimo quindi per me cantarla sul palco dell’Ariston con Arisa, una persona che ammiro tantissimo come artista e come persona: è un’emozione grandissima poter collaborare di nuovo con lei, che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio percorso ad Amici, e averla al mio fianco come ospite per una serata così importante”.

A proposito del duetto, Arisa racconta: “Mi ricordo benissimo quando Alex Baroni presentò Cambiare sul Palco dell’Ariston, 25 anni fa: una voce incredibile, un pezzo potente. Sono felice di interpretare una canzone di questo calibro e ancora più felice di farlo con accanto Luca, sarà un duetto incredibile.”

Aka7even a Sanremo 2022, la video intervista

Abbiamo intervistato in esclusiva Aka7even a poche ore dalla sua esibizione al Festival di Sanremo: ecco cosa ci ha raccontato!

Crediti dell’immagine in evidenza: ph. Antonio De Masi