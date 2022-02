Ana Mena criticata per il brano portato a Sanremo 2022: troppo simile a un’altra canzone, bufera sui social

TV e Spettacolo

Dopo l’ascolto delle prime canzoni in gara al Festival di Sanremo 2022 sono già esplose alcune polemiche nel mondo del web. Sulla bocca di numerosi utenti, in particolare, c’è il brano di Ana Mena intitolato Duecentomila ore che a molti è apparso simile alla celebre Amandoti di Gianna Nannini. Su Twitter si sprecano i commenti, tra l’ironico e il meravigliato, sulla canzone e l’esibizione della cantante spagnola.

Ana Mena accostata a Gianna Nannini: la sua canzone ricorda Amandoti

Le critiche non mancano mai quando si parla del Festival di Sanremo e, anche quest’anno, l’attentissima macchina del web ha già individuato le prime polemiche.

Nel corso della prima serata della kermesse, andata in onda ieri sera, si sono infatti esibiti i primi 12 cantanti in gara. E tra questi figura Ana Mena, artista spagnola selezionata nel cast voluto da Amadeus con il brano Duecentomila ore. La classifica della prima serata non l’ha premiata, con la sala stampa che l’ha messa all’ultimo posto.

Ma a destare clamore e sospetti proprio durante l’esibizione della cantante è stata la somiglianza del suo brano con una perla del repertorio musicale italiano: Amandoti di Gianna Nannini. L’attentissimo pubblico del Festival di Sanremo 2022 non si è lasciato sfuggire questo dettaglio e l’esibizione di Ana Mena di certo non è passata inosservata.

Ana Mena nella bufera: si scatenano i commenti su Twitter

Su Twitter moltissimi utenti hanno commentato la performance di Ana Mena paragonandola al brano della Nannini.

“Sulla canzone di Ana Mena ci si canta benissimo Amandoti di Gianna Nannini” il commento di un utente. Fa eco un altro parere simile: “Ma solo a me il ritornello della canzone di Ana Mena ricorda quello di Amandoti di Gianna Nannini???“. Il parallelismo tra i due brani è un’impressione generale, come testimonia un altro commento: “Ana Mena – la canzone ha qualcosa di Amandoti di Gianna Nannini“.

Non solo la meraviglia: scende in campo anche l’ironia. Un utente, infatti, in riferimento all’autore del brano scherza: “Rocco Hunt che resuscita Amandoti di Gianna Nannini per Ana Mena: dai su potevi far di meglio Roccone“.

Sulla canzone di Ana Mena ci si canta benissimo Amandoti di Gianna Nannini.#sanremo2022 — Sailor Stupider (@DukeOfSuffolk) February 2, 2022

Ma solo a me il ritornello della canzone di Ana Mena ricorda quello di Amandoti di Gianna Nannini???#Sanremo2022 — matt✨ (@mattiazisa) February 1, 2022

Ana Mena – la canzone ha qualcosa di Amandoti di Gianna Nannini #Sanremo2022 — Morena 🌻💜🐍🎸 (@MChoosecalzona) February 1, 2022