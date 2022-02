Bonus mobilità sostenibile per monopattini e e-bike, pubblicate le date e le modalità per richiederlo

Economia

Il bonus mobilità è stato concretizzato con il nuovo provvedimento dell'Agenzia delle Entrate: ecco i dettagli da conoscere per sapere di che cosa si tratta e chi può richiederlo.

Sta per tornare il cosiddetto bonus mobilità sostenibile, destinato alle persone che hanno acquistato un mezzo “green” tra i mesi di agosto e dicembre 2020, oppure che hanno aderito a servizi di car sharing e trasporto pubblico. Ecco come fare per richiederlo e quali requisiti occorre rispettare per averne diritto.

Bonus mobilità sostenibile, che cos’è e chi può richiederlo

L’Agenzia delle Entrate ha appena diffuso le modalità di richiesta e di fruizione del bonus mobilità sostenibile, tramite un provvedimento del Direttore Ernesto Maria Ruffini. Il bonus si presenta con un valore massimo di 750€ ed è destinato alle persone che abbiano sostenuto, tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, spese per acquistare un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, oppure per abbonarsi a servizi di car sharing e al trasporto pubblico.

In pratica si tratta di un’agevolazione prevista per chi ha scelto mezzi di trasporto più green. Questo bonus è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta e, per poterne usufruire, occorre aver rottamato tra agosto e dicembre 2020 un veicolo di categoria M1, cioè un’automobile.

Come fare per richiedere il bonus mobilità sostenibile e come si può spendere

Il bonus, in forma di credito d’imposta, potrà essere speso per acquistare biciclette, monopattini elettrici, e-bike.

Potrà essere ottenuto a partire dal 13 aprile e fino al 13 maggio 2022. In particolare, potrà essere fatto valere solo tramite la propria dichiarazione dei redditi. La domanda dovrà quindi essere inviata per via telematica, mediante l’apposito servizio web disponibile nella propria area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate, oppure rivolgendosi ai Caf e ai professionisti abilitati.

Nella finestra di tempo predisposta, il contribuente comunicherà l’ammontare delle spese sostenute per l’acquisto del nuovo veicolo green.

Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e potrà essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Per questo bonus sono stati stanziati 5.000.000.000€ ed entro 10 giorni dal termine di presentazione delle domande dovrebbero essere comunicate le percentuali spettanti ai richiedenti.