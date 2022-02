Elisa Toffoli: il bullismo, il difficile rapporto con il padre e l’amore per il marito e i figli della cantante

Chi è

Elisa Toffoli, meglio conosciuta solamente come Elisa, è una delle cantanti più amate ed ascoltate nella storia della musica italiana. Quest’anno il suoi nome figura fra quelli scelti da Amadeus per la 72esima edizione del Festival di Sanremo, affidata ancora una volta alla sua direzione artistica.

Elisa e l’infanzia difficile a causa del bullismo

Elisa è nata a Trieste il 19 dicembre 1977. La sua città di formazione da considerare è però un’altra. Si tratta di Monfalcone, cittadina molto movimentata da numerose manifestazioni sociali e culturali. Come riportato da Donna Magazine, in un’intervista nel podcast La Zanzara, in onda su Radio Due, ha raccontato della sua infanzia e di come sia stata vittima di bullismo.

La cantante ricorda di una coppia di fratelli che da piccola la aspettavano per poi picchiarla con calci negli stinchi.

La sua infanzia sarebbe inoltre stata caratterizzata dalla mancanza del padre. Lui infatti non viveva con lei, ma con la sua nuova famiglia. I due quindi non avevano spesso occasione di frequentarsi, data la sua assenza. Quando il padre è venuto a mancare, la situazione fra la cantante e la nuova famiglia sarebbe migliorata. Elisa ha rivelato: “Prima di allora ci eravamo visti solo quattro, cinque volte.

Adesso, invece, ci sentiamo, andiamo a mangiare la pizza“.

Elisa e l’amore per il marito Andrea Rigonat

Nel 1996 la cantante ha conosciuto Andrea Rigonat, chitarrista della band di cui faceva parte. Ma anche se per Elisa l’amore fra di loro sarebbe nato con un colpo di fulmine, al loro incontro lui era già impegnato con una corista. Non molto tempo dopo la cantante avrebbe dichiarato il suo amore, iniziando poi una relazione con lui.

La coppia è convolata a nozze nel 2015 nella Basilica di Sant’Eufemia a Grado, in provincia di Gorizia. In un’intervista a Vanity Fair la cantante ha raccontato il perché della lunga attesa prima di decidere di sposarsi: “Avrei avuto paura a sposarmi subito, senza conoscere abbastanza profondamente l’altro.

È stato un giorno magico, talmente bello che era quasi surreale”.

Elisa e la canzone dedicata alla figlia

Elisa e Andrea hanno avuto due figli, entrambi prima del matrimonio: Emma Cecile nel 2009 e Sebastian nel 2013. Tra i numerosi brani di successo, l’artista ha dedicato una canzone per la sua primogenita A modo tuo, scritta da Ligabue e avente come protagonista proprio Emma Cecile.