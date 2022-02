Emma al Festival di Sanremo 2022: Ogni volta è così, il testo completo della canzone in gara

Programmi TV

L’artista salentina torna in gara al Festival di Sanremo 2022 a dieci anni di distanza dall’ultima partecipazione con tanto di trionfo finale con il brano Non è l’inferno. Emma Marrone prende parte alla 72esima kermesse canora dopo due anni dove è stata impegnata come coach nel format di X Factor. Alla sua canzone Ogni volta è così, scritta a quattro mani con l’autore Davide Petrella in arte Tropico, è affidato il compito di provare a bissare l’ultima trionfale apparizione sul palco dell’Ariston. Vediamo quindi il testo di Ogni volta è così di Emma e cosa canterà l’artista nella serata dedicata alle cover.

Ogni volta è così: il testo completo della canzone di Emma

Emma Marrone affronta il suo terzo Festival di Sanremo a dieci anni esatti dal trionfo con Non è l’inferno. La cantante entra in gara con Ogni volta è così, brano che racconta una complicata storia d’amore che è stato scritto con la partecipazione dell’apprezzato autore Davide Petrella in arte Tropico. Il testo completo della canzone pubblicato in anteprima su Tv Sorrisi e Canzoni. Eccolo:

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”

Emma e la quarta serata del Festival

La scelta di Emma per l’attesa quarta serata nella quale tutti i cantanti intoneranno i grandi successi della musica italiana ed internazionale, è il brano Baby One More Time di Britney Spears. Prenderà parte all’esecuzione del brano la seconda classificata allo scorso Festival Francesca Michielin che durante tutta la kermesse sarà la sua direttrice d’orchestra.