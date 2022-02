Emma Marrone a Sanremo 2022: vita privata, ex fidanzati e attuale stato sentimentale della cantante italiana

Chi è

Emma Marrone è fra i cantanti in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo. In passato ha fatto molto parlare la sua storia d'amore con Stefano De Martino.

Emma Marrone è la cantante italiana uscita vincitrice da Amici di Maria De Filippi nell’edizione del 2010. In questi dodici anni ha collezionato successi su successi, conquistando l’interesse di sempre più pubblico. Ora, i suoi fan la rivedono salire sul palco dell’Ariston, perché Amadeus l’ha scelta per essere una dei big del Festival di Sanremo 2022. Forse non tutti sono a conoscenza degli aspetti della sua vita privata.

Emma Marrone e la storia d’amore con Stefano De Martino

La cantante Emma Marrone e il ballerino Stefano De Martino si sono conosciuti durante Amici di Maria De Filippi, il talent show nato per portare al successo nuovi talenti, che prevede anche sfide fra due squadre composte da cantanti e ballerini.

Emma e Stefano avevano vissuto un lungo periodo fianco a fianco all’interno del programma, essendo membri della stessa squadra: i bianchi. I due ormai ex fidanzati hanno vissuto una storia d’amore durata due anni al termine del talent. La loro storia avrebbe avuto fine a causa dell’avvicinamento di De Martino alla showgirl argentina Belén Rodriguez. Con lei, il ballerino ha poi successivamente avuto un figlio, Santiago. La fine della relazione con la Marrone ha creato molto scalpore nel mondo dello spettacolo.

Perchè è finita la storia fra Emma Marrone e Stefano De Martino

Tempo fa, Emma Marrona ha parlato della fine della sua storia con Stefano De Martino. “All’improvviso uno tsunami ha travolto tutto e tutti, e a quel punto ho temuto davvero che tutti i sacrifici che avevo fatto per la mia musica fossero cancellati da quel maledetto circo mediatico” ha dichiarato in un’intervista al magazine Chi. La loro relazione sarebbe finita anche a causa di vedute diverse e punti di vista diversi riguardo a tematiche importanti in una coppia. Inoltre nella stessa intervista Emma ha raccontato: “Ho saputo custodire i miei sentimenti.

Non sono mai esplosa con esternazioni di rabbia e vendetta. Con copertine studiate ‘ad hoc’. Ho abbracciato il silenzio e aspettato di capire tutto lucidamente”

Gli ex fidanzati di Emma Marrone

Emma Marrone, avrebbe avuto in passato una liaison anche con l’attore Marco Bocci, che ha interpretato Scialoja in Romanzo Criminale, ma la storia tra i due è durata pochissimo. Ad oggi Marco Bocci è sposato con Laura Chiatti. Un altro nome noto che avrebbe avuto una storia con la vincitrice di Amici 2010 è quello dell’ex calciatore, Fabio Borriello.

La storia tra il calciatore e Emma sarebbe durata un anno.

Emma Marrone: l’attuale situazione sentimentale

Nonostante Emma si dichiari single, in passato Emma Marrone è stata paparazzata in compagnia di amici in barca, ma sempre vicina un uomo sconosciuto biondo. Non è noto però se si sia trattato di una nuova fiamma per la cantante. Dal suo profilo Instagram, Emma non lascia trapelare mai nulla che possa far pensare a una nuova fiamma.