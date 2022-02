Fabrizio Moro a Sanremo: la vita privata e la carriera artistica del cantautore e musicista italiano

Chi è

Fabrizio Mobrici, in arte Fabrizio Moro è un cantautore e musicista italiano che ha partecipato 6 volte al Festival di Sanremo. Torna quest’anno in gara con la canzone Sei tu, dopo aver vinto la kermesse nel 2018 in coppia con Ermal Meta e la canzone Non mi avete fatto niente. La vita, gli inizi e la carriera del cantante romano.

Chi è Fabrizio Moro: gli inizi del cantante in gara a Sanremo

Fabrizio Moro è nato il 9 aprile 1975 a Roma, nel quartiere di San Basilio, da genitori calabresi di Vibo Valentia. Successivamente si è trasferito a Guidonia Montecelio ed infine a Formello. Nei primi anni si esibisce con numerosi gruppi giovanili in locali e pub, presentando un pop rock alternato a cover di U2 e Doors.

Fabrizio, in un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, ha dichiarato di aver abusato di alcool e droga dall’età di 18 ai 27 anni e la decisione di disintossicarsi è stata presa per paura di morire in seguito a delle analisi del sangue in cui risultarono dei valori tutti sballati.

Gli esordi di Fabrizio Moro e le partecipazioni a Sanremo

Fabrizio Moro debutta con il suo primo singolo Per tutta un’altra destinazione nel 1996. Mentre il suo primo album Fabrizio Moro viene pubblicato nel 2000, anno della sua prima partecipazione a Sanremo nella sezione Giovani con il brano Un giorno senza fine con il quale si è classificato tredicesimo.

Sono fino ad oggi 6 le partecipazioni di Fabrizio Moro al Festival di Sanremo. Nel 2007 partecipa alla 57° edizione con Pensa, un brano che ha avuto un enorme successo e che era dedicato a tutte le vittime della mafia, nel videoclip ufficiale del brano, si possono riconoscere diversi attori che hanno interpretato Mery per sempre. Nel 2008 e 2009 partecipa a Sanremo con i brani Domani e Barabba e ancora Barabba. Nel 2012 invece fa parte della kermesse come autore, scrivendo il brano di Noemi Sono solo parole; nel 2016 invece, è all’Ariston sempre come autore, ma scrivendo il brano Finalmente piove di Valerio Scanu.

Nel 2017 partecipa con il brano cantato da lui Portami via, classificandosi settimo: gli va decisamente meglio l’anno dopo, quando trionfa con la canzone Non mi avete fatto niente con Ermal Meta.

Fabrizio Moro: vita privata del cantante romano

Fabrizio Moro è stato a lungo innamorato di Giada, la madre dei suoi figli, laureata in architettura e non appartenente al mondo dello spettacolo. Dalla loro unione sono nati Libero e Anita.

Fabrizio e Giada, anche se sono stati insieme per molto tempo, non si sono mai sposati.

A Vanity Fair ha dichiarato: “Per me il matrimonio ha senso solo da vecchi, come culmine di una vita insieme. Con la mia ex compagna non ero sposato, ma mi sentivo ugualmente legato a lei. Il lavoro per me è importantissimo, ma non riesco a rendere partecipe la persona che mi sta accanto. Non sono quello che scrive una canzone e corre a farla ascoltare alla fidanzata. Non sono quello che scende dal palco e le racconta le emozioni provate lassù.” Ad oggi Fabrizio Moro è single e ammette che l’unica donna della sua vita sia Anita, sua figlia.