Fantasanremo al Festival di Sanremo: cos’è e perché Gianni Morandi e Michele Bravi lo hanno nominato sul palco

TV e Spettacolo

Il gioco nato nel 2019 da un’idea di un gruppo di ragazzi delle Marche è riuscito nell’impresa di salire anche nel 2022 sul palco del Teatro Ariston. La parola Fantasanremo riecheggia ormai da qualche edizione ed in questa è già stata pronunciata, tra gli altri, anche da sua maestà Gianni Morandi che da sempre si fa contagiare dall’entusiasmo dei social e da tutte le mirabolanti innovazioni che conquistano il web. Gli stessi artisti si sono fatti coinvolgere dal gioco dell’anno che mischia la passione per il Festival di Sanremo ed il regolamento, però ben più elaborato e contorto, del famoso predecessore Fantacalcio.

Ma cos’è il Fantasanremo? Di cosa si tratta? E perché gli artisti fanno a gara per pronunciarlo?

Che cosa è il Fantasanremo?

Il gioco del Fantasanremo è stato creato da un gruppo di ragazzi nel 2019, quando con una idea tanto semplice quanto geniale, sono partiti alla conquista del palco dell’Ariston e di tutti i social. Come si legge sul loro sito, il principio è assai facile e già conosciuto agli amanti del Fantacalcio che da sempre sono abituati a fare i conti con bonus e malus dei calciatori della Serie A.

Questa divertente competizione però non coinvolge i protagonisti del rettangolo verde ma bensì mette sotto la lente d’ingrandimento gli artisti coinvolti nella gara del Festival di Sanremo e tutte le loro gesta.

Primo passo, formare una squadra di 5 cantanti con tanto di capitano e poi mettersi comodi per godersi l’arrivo di bonus e malus nel tentativo di arriva primo nella propria lega o nella competizione nazionale.

Perché gli artisti dicono “Fantasanremo”: da Morandi a Michele Bravi

Tutto quello che accade sul palco del Teatro Ariston finisce per essere analizzato dal team di Fantasanremo, dagli outfit alle interazioni dei cantanti con il conduttore, dal piazzamento in classifica a tutto ciò che esclamano prima e dopo la loro esibizione.

Ogni aspetto delle loro performance finisce per dare un punteggio che segue minuziosamente il regolamento stilato e che ormai gli oltre 499 mila presidenti di un team conoscono a memoria.

Il gioco intrattiene e diverte un numero sempre crescente di utenti, con i fan che con sempre più forza chiedono agli artisti saliti sul palco di regalare loro fior fior di bonus. Uno dei più ambiti e che dà lustro all’intero progetto di questo gruppo di marchigiani è quello che il cantante sul palco esclami chiaramente la parola “Fantasanremo“.

E fanno subito 25 punti.

Tutto fieno in cascina in vista della volata finale che sancirà il campione di quest’anno, con i possessori di Gianni Morandi e Michele Bravi che già gongolano per le loro gesta. Entrambi gli artisti si sono resi protagonisti del tanto bramato bonus, andando a far gioire i loro possessori esclamando Fantasanremo al termine della loro esibizione di ieri.