Francesca Michielin, chi è: da vincitrice di X Factor a direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo 2022

Gossip

Chi è Francesca Michielin: esordi, carriera e successi della vincitrice di X Factor, che dirigerà l'orchestra nella nuova edizione del Festival, per la canzone di Emma Marrone

Le passioni sono il motore dell’esistenza di ognuno, capaci di promuovere la creatività e la bellezza, strumenti di crescita e apprendimento. Troppo spesso rimangono sogni riposti in un cassetto, ma combattendo si possono anche tramutare in realtà. Ne è un esempio Francesca Michielin, che del suo amore per la musica ne ha fatto un lavoro, che ha permesso di elevare il suo talento e la sua innata predisposizione artistica. La storia e la carriera della Michielin, esempio lampante di come sia possibile concretizzare i propri desideri, rendendoli verità.

Francesca Michielin: gli studi di pianoforte, la passione per la musica e i primi successi

Francesca Michielin nasce in Veneto, a Bassano del Grappa, il 25 febbraio del 1995 e attualmente ha 26 anni.

La musica la accompagna fin da piccolissima, quando ha soli 9 anni inizia a studiare pianoforte, aggiungendo qualche anno dopo anche lezioni di canto e basso, grazie al sostegno del fratello. Nel corso degli anni la voglia di rendere pubblica la sua arte si fa sempre più forte e, all’età di 16 anni, entra a far parte del programma X Factor, vincendolo con la supervisione della sua coach Simona Ventura.

Francesca Michielin e la carriera piena di successi e il Festival di Sanremo

Dopo la vittoria ad X Factor, la Sony le propone un contratto e, nel 2012, esce Distratto, il suo primo EP composto da 6 tracce.

Il palco dell’Ariston la accoglie per la prima volta sempre nello stesso anno, duettando con Chiara Civello nella canzone Al posto del mondo. La prima collaborazione con il noto rapper Fedez, ottiene il doppio disco di platino e, la seconda, successiva anche al conseguimento del diploma classico della Michielin, ottiene grandi riconoscimenti. Il 2016 segna il ritorno sul palco del Festival con il brano Nessun grado di separazione, continuando a collaborare con volti noti del panorama musicale italiano come Tommaso Paradiso, Cristina D’Avena, Fabri Fibra e Max Gazzè.

Nel 2021 partecipa, in coppia con Fedez, alla 71 esima edizione del Festival, con la canzone Chiamami per nome.

Michielin a Battiti Live e la nuova partecipazione a Sanremo 2022

Il nuovo singolo della Michielin, Cinema, che esce nell’estate del 2021, le offre la partecipazione al programma targato Mediaset, Battiti Live e, sempre nello stesso anno, si esibisce al concerto di Natale in onda su Canale 5 e condotto dalla famosissima Federica Panicucci. Anche quest’anno il pubblico e i fan della cantante, potranno vederla calcare il palco dell‘Ariston, ma questa volta, in veste di direttrice d’orchestra per un’altra magnifica cantante: Emma Marrone.

Questo rivoluzionario cambiamento di prospettiva, sottolinea il carattere eclettico e innovativo di Francesca Michielin, così talentuosa e determinata.

Vita privata della Michielin: la storia della cantante, al di fuori degli studi di registrazione

Data la sua propensione alla riservatezza, della vita amorosa della cantante si sa davvero poco, ma sembra che Francesca Michielin abbia già bene in mente come funziona l’amore e come possano essere complicate le sue regole.

Al momento sembra che la cantante sia legata sentimentalmente al chitarrista Ramiro Levy. Attualmente la situazione tra i due pare in stallo, a causa di un silenzio che dura ormai da mesi. La coppia non ha ancora confermato nè negato le voci sulla possibile rottura, lasciando un alone di mistero e curiosità.

Curiosità su Francesca Michielin: alcuni aneddoti sulla cantante vincitrice di X Factor

La Michielin è appasionata di calcio e tifa la squadra della Juventus

A causa di un involontario errore da parte di Fedez, il quale aveva diffuso qualche istante della canzone da portare a Sanremo, ha ricevuto dallo stesso rapper, un mazzo di fiori in segno di scuse