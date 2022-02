Gemma Galgani a corto di presenze al centro dello studio, fa uno scherzo a Tina Cipollari. Commento 2 febbraio

Uomini e Donne

Gemma Galgani si è ritagliata uno spazio nella puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne. La Dama torinese ha approfittato di un momento di pausa, durante un ballo, per fare uno scherzo a Tina Cipollari. Gemma Galgani le ha tolto la sedia e l’ha messa fuori dallo studio televisivo. Ne è nato uno scontro feroce con l’opinionista.

Luca Salatino, invece, ha provato a fare chiarezza sulle segnalazioni pervenute sul conto di Eleonora.

Gemma Galgani toglie la sedia a Tina Cipollari a Uomini e Donne

Gemma Galgani conferma ogni giorno di più la sua mania di protagonismo. Oltre alle improbabili vicende amorose raccontate dalla Dama torinese e i tanti sfoghi in lacrime, quando non viene chiamata al centro dello studio, puntualmente, Gemma Galgani s’inventa qualcosa.

Nella puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne la protagonista del dating show ha fatto un gesto da scuola dell’infanzia, mettendo fuori dallo studio televisivo la sedia di Tina Cipollari.

L’opinionista ha cominciato a inveire contro la Dama torinese: “Cafona, maleducata… Viene respinta da tutti gli uomini… Destinata alla solitudine eterna… Se non piaci agli uomini, non posso farci nulla io“. Gemma Galgani ha replicato per le rime ed è nata una bagarre gratuita.

Va bene un po’ di trash, ma la scenetta di oggi è andata oltre.

Luca Salatino indeciso su Eleonora a Uomini e Donne

Luca Salatino, nella puntata del 2 febbraio di Uomini e Donne, sembrava perso chissà dove.

Aveva mille dubbi su Eleonora, ma materialmente non sembrava neanche saperli esprimere: “Mi serve tempo… Mi dispiace anche metterti in una condizione così“.

In pratica mezz’ora di trasmissione persa nel nulla, con Eleonora che incalzava il tronista a esprimersi e lui, del tutto assente: “Sta a te capire… Non è bello ricevere delle segnalazioni“. Alla fine la corteggiatrice ha giocato l’unica carta che poteva mettere in campo, ha pianto e il tronista ha subito deciso: “La vedo sincera… Parlano gli occhi“.