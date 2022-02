Giovane di 23 anni trovata morta a casa di un vicino: l’ipotesi dopo la scoperta all’interno dell’abitazione

Cronaca Nera

Il corpo senza vita di una 23enne è stato trovato all’interno dell’abitazione di un uomo, secondo quanto emerso un suo vicino di casa, a Grumo Nevano, in provincia di Napoli. Dai primi accertamenti condotti sulla scena e sul cadavere della giovane, spunta un’atroce ipotesi.

23enne trovata morta a casa di un vicino: l’ipotesi dopo la scoperta nel Napoletano

La scoperta all’interno di un’abitazione del Comune del Napoletano sarebbe stata fatta poche ore fa. Secondo quanto riporta l’Ansa, la giovane di 23 anni trovata senza vita nella casa di un uomo, in via Risorgimento a Grumo Nevano, si chiama Rosa Alfieri.

Dalle maglie delle prime battute d’indagine, stando a quanto si apprende, sarebbe filtrata una terribile ipotesi sulle cause del decesso. I segni evidenziati sul cadavere sarebbero compatibili con uno scenario violento: gli inquirenti non escluderebbero lo strangolamento.

23enne morta a casa di un vicino nel Napoletano: caccia all’uomo dopo il ritrovamento

Le indagini, riferisce ancora l’agenzia di stampa, sono condotte dai Carabinieri e attualmente sarebbe in corso una caccia all’uomo. Oltre all’ipotesi che la vittima possa essere stata strangolata, sarebbe emerso anche il profilo di una presunta violenza sessuale.

Un sospetto, questo, che al momento non avrebbe trovato conferma. All’interno dell’abitazione in cui è stato scoperto il dramma, sarebbero ancora in corso i rilievi tecnici da parte dei militari.

Secondo quanto emerso finora, la giovane vittima viveva con la famiglia in un appartamento che si troverebbe al primo piano dello stesso edificio.

Al piano terra, si apprende, l’appartamento teatro del ritrovamento in cui, da qualche tempo, risiedeva l’uomo che sarebbe attualmente ricercato dalle forze dell’ordine perché fortemente sospettato. Secondo quanto riportato nelle ultime ore, si tratterebbe di un giovane che, nell’immediatezza della tragedia, avrebbe lasciato l’abitazione facendo perdere le proprie tracce.

Sul corpo della 23enne non sarebbero stati rilevati ferite d’arma da fuoco o lesioni da arma da taglio.