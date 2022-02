Giovanni Truppi al Festival di Sanremo 2022: “Nel mio universo resto fedele a me stesso” – VIDEO INTERVISTA

TV e Spettacolo

Giovanni Truppi è al suo esordio al Festival di Sanremo 2022. Il cantautore porta sul palco del Teatro Ariston il brano Tuo padre, mia madre, Lucia. Ecco che nasce una nuova sfida musicale: la costruzione di una love song in grado di mescolare ruvidità e sentimento, Lucio Battisti e Vasco Rossi, canzone d’autore e spoken word, classicità e sperimentazione. Scritto con la complicità dei suoi due più fidati collaboratori Marco Buccelli e Giovanni Pallotti insieme a due firme d’eccezione della canzone italiana, Gino De Crescenzo “Pacifico” e Niccolò Contessa (I Cani), il brano è prodotto da Marco Buccelli e Taketo Gohara.

Primi riconoscimenti in arrivo per Tuo padre, mia madre, Lucia

Alla vigilia della sua prima esibizione Giovanni ha ricevuto due importanti riconoscimenti: “Il Premio Lunezia per Sanremo 2022” per il brano Tuo padre, mia madre Lucia, “Componimento raffinato e originale, dotato di peculiarità proprie che lo differenziano dalle ordinarie narrazioni di storie d’amore” e la Targa MEI come Miglior Artista Indipendente “perché rappresenta in pieno, sia per i suoi testi che per lo stile musicale che per il suo percorso artistico, la linea della musica indipendente italiana, quella capace di crescere piano piano nel rapporto con i palchi e con il pubblico, sempre più grandi e sempre più ampi, mantenendo intatta la propria integrità artistica delle origini”.

Primo brano del cantautore a vedere la luce dopo due anni complicati, per Truppi come per tutti, Tuo padre, mia madre, Lucia parla di scegliersi anche nei momenti difficili della vita e delle relazioni, e approfondisce il modo di vivere un rapporto in età adulta.

“Tuo padre, mia madre, Lucia è una dichiarazione d’amore in inverno. Credo che questa stagione mi venga in mente in relazione alla canzone perché è il momento dell’anno più in sintonia con le sue atmosfere e per il sentimento di cui si parla, che è di quelli che rimangono in piedi anche alla fine di una – metaforica – tempesta di neve, un momento in cui la vita è più aspra e resistono solo le cose forti” commenta l’artista ai nostri microfoni.

Giovanni Truppi e il duetto con Vinicio Capossela nella serata cover

Nella serata di giovedì 4 febbraio il cantautore porterà sul palco del Teatro Ariston il brano: Nella mia ora di libertà di Fabrizio De André, eseguita insieme a Vinicio Capossela. A dirigere l’orchestra sarà il Maestro Stefano Nanni.

Tuo padre, mia madre, Lucia verrà poi accompagnata il 4 febbraio 2022 dalla pubblicazione di una raccolta intitolata: “Tutto l’universo”. Il progetto vuole essere un ritratto d’artista attraverso quindici canzoni tra le più rappresentative della carriera del cantautore.

Giovanni Truppi, la video intervista

A poche ore dalla sua esibizione, ecco cosa ci ha raccontato Giovanni Truppi in merito al brano e al suo stato d’animo in attesa di salire sul palco del Teatro Ariston per la prima volta!