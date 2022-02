Iva Zanicchi a Sanremo: l’Aquila di Ligonchio, che ha ammaliato il pubblico italiano con la sua splendida voce

Chi è

Il Festival di Sanremo non smette mai di stupire e, anche questa volta, molte saranno le figure di spicco del panorama artistico italiano, mai dimenticate dai fan. Uno dei personaggi in gara, stella del passato e anche del presente, è la nota Iva Zanicchi, che con Zingara vinse già il Festival nel 1969. La storia di una delle cantanti e artiste più famose e amate da ogni generazione, che ha saputo fare del suo talento lo strumento per entrare nel cuore delle persone.

Iva Zanicchi, la nascita e gli inizi: come tutto è iniziato per l’Aquila di Ligonchio

Iva Zanicchi nasce a Ligonchio, provincia di Reggio Emilia, il 18 gennaio 1940 e ha 81 anni.

Cresce in una famiglia umile: la madre era una casalinga e il padre lavorava come elettricista. La televisione la incontra la prima volta quando affianca Mike Bongiorno nel programma Campanile Sera e parteciperà successivamente al concorso musicale I due campanili di Silvio Gigli. La passione per la musica e il canto, che l’accompagnano da ragazzina, danno i loro frutti quando, con la canzone Come ti vorrei, ottiene un successo straordinario, corredato da ben tre vittorie al Festival di Sanremo nel 1967, 1969 (vincendo con la canzone Zingara) e nel 1974.

Grazie al suo innato talento artistico, la sua fama gira il mondo ed è tuttora conosciuta in America Latina, oltrepassando i confini geografici.

Esperienze televisive e reality: il passato e il presente di Iva Zanicchi nel grande schermo e il ritorno al Festival

La Zanicchi, eclettica e versatile, è riuscita anche a farsi conoscere in televisione, vestendo i panni di conduttrice di alcuni programmi di punta come Okay il prezzo è giusto e Musica maestro nel 1996. Nel 2021, per festeggiare i suoi 60 anni di carriera, ha portato in televisione il suo show intitolato D’Iva, sotto la regia di Roberto Cenci.

Dal 1 febbraio 2022 la vedremo ritornare, luminosa come pochi sanno essere, sul palco dell’Ariston, pronta ad incantare il pubblico in sala e a casa, riportando tutti indietro ad un passato costellato di successi e speranze.

Vita privata di Iva Zanicchi: storia di una famiglia, il matrimonio e i momenti bui della pandemia

Iva Zanicchi convola a nozze con Antonio Ansoldi, primo marito, nel 1967 e, da questa storia d’amore, nasce Michela, unica figlia della cantante. Sarà proprio lei a donare alla madre due splendidi nipotini: Luca, nato nel 1998 e Virginia, venuta alla luce nel 2003.

Terminata la relazione con Ansoldi, la Zanicchi è attualmente legata sentimentalmente al produttore Fausto Pinna, con il quale condivide momenti speciali da ben 30 anni. Durante la pandemia, però, la vitalità della cantante è stata oscurata da un terribile avvenimento: sia lei che il fratello, Antonio, hanno contratto il Covid, ma tragicamente lui ha perso la vita.

Anche la sorella di Iva ha contratto il virus, ma fortunatamente è riuscita a superare la malattia.

Curiosità su Iva Zanicchi: alcuni aneddoti poco conosciuti su di lei e la sua carriera

Durante un viaggio in compagnia di Gianni Morandi, la Zanicchi avrebbe ricevuto le attenzioni del famosissimo Frank Sinatra, che ha però gentilmente rifiutato essendo felicemente sposata

La Zanicchi non poco tempo fa era molto attiva anche sui social , che però ha dovuto eliminare a causa delle troppe critiche e offese ricevute sotto i suoi profili

, che però ha dovuto eliminare a causa delle troppe critiche e offese ricevute sotto i suoi profili L’artista è stata anche politica, in particolare, europarlamentare per il Popolo della libertà, nel 2009, per poi ricandidarsi con Forza Italia nel 2014

in particolare, europarlamentare per il Popolo della libertà, nel 2009, per poi ricandidarsi con Forza Italia nel 2014 La sua infanzia e adolescenza sono state segnate dall’educazione di tipo cattolico

cattolico Ha anche posato senza veli per la nota rivista PlayBoy, ma ha affermato di essersi pentita di tali scatti, cercando di comprare ogni copia della rivista, per evitare che circolassero in massa