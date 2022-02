Iva Zanicchi non scende le scale a Sanremo: “Sono caduta”, imprevisto per la cantante all’Ariston

TV e Spettacolo

Iva Zanicchi ha fatto il suo ingresso nella seconda serata del Festival di Sanremo. In molti si aspettavano di vederla scendere come i suoi colleghi la storica scalinata del teatro, ma le attese del pubblico sono state disattese. A risolvere ogni dubbio su questo insolito ingresso ci ha pensato la cantante stessa, che ha svelato di essere stata protagonista di un piccolo “incidente” nei giorni scorsi.

Iva Zanicchi non scende dalle scale del Teatro dell’Ariston: imprevisto al Festival di Sanremo

Nella seconda serata del Festival di Sanremo è arrivato il turno di Iva Zanicchi. L’Aquila di Ligonchio ha raggiunto il palco in maniera insolita rispetto agli standard, arrivando direttamente da dietro le quinte e non scendendo dunque la tanto temuta quanto iconica scalinata.

Il motivo della scelta sul suo ingresso è stato rivelato da lei stessa: “Sono caduta”. Proprio per questo, la Zanicchi ha preferito evitare di percorrere la lunga scalinata, raggirando così ogni rischio di cadute e incidenti imprevisti.

Dopo averla accolta sorridente, Amadeus si è offerto però di aiutarla. Iva Zanicchi si è quindi diretta verso i gradini e, dopo averne saliti alcuni, è scesa per mano al conduttore, per poi ritornare al suo posto e interpretare il brano scelto per la competizione: Voglio Amarti.

Standing ovation per Iva Zanicchi al Festival di Sanremo: la reazione della cantante

Al termine della sua esibizione, Iva Zanicchi ha ricevuto un lungo e caloroso applauso da parte del pubblico.

I presenti in sala si sono alzati in suo onore, omaggiandola di una standing ovation. Felice per la performance appena portata a termine, Iva ha quindi commentato felice: “Il Festival mio può finire qua“.

Dopo essersi unito all’applauso, Amadeus ha indicato a Iva la direzione giusta per lasciare il palco. “Ci saranno due aiutanti” l’ha rassicurata, mentre lei si dirigeva verso le quinte del palco.