Le Iene – Due anni di Covid: mercoledì 2 febbraio torna in onda su Italia1 lo speciale sul Covid-19

Programmi TV

Le Iene tornano su Italia1 grazie alla riproposizione della puntata dedicata alla tematica del Covid-19. Nell'appuntamento Pecoraro si lancia in una attenta analisi dello status attuale della pandemia e delle somministrazioni dei vaccini. Scopri tutto quello che andrà in onda.

La fitta e densa proposta sanremese della Rai costringe le altre reti ad adeguare la propria programmazione ed a regolarsi di conseguenza, andando a proporre dei contenuti già visti ma lo stesso apprezzati. Questo è il caso di Italia1 per la prima serata di mercoledì 2 febbraio 2022 sceglie di riproporre lo speciale dedicato ai Due anni di Covid già visto qualche mese fa a Le Iene. In televisione sul canale Mediaset a partire dalle ore 21:20, ritorna la conduzione di Gaetano Pecoraro per raccontarci la puntata scritta da Riccardo Festinese, che in un totale di 3 ore riproporrà contenuti inediti, interviste, testimonianze ed immagini per mostrare i tanti passi avanti fatti dalla scienza di contro alle teorie complottiste, lo stato di vaccini e terapie, la tematica del green pass e tutto ciò che ruota intorno all’argomento.

Le Iene – Due anni di Covid: tutto quello che andrà in onda

Le Iene tornano in televisione con la replica dello speciale visto lo scorso dicembre e dal titolo Due anni di Covid. Il ritorno della seguita trasmissione di Italia1 avviene mercoledì 2 febbraio 2021 come sempre in prima serata, quando gli spettatori potranno gustarsi nuovamente l’appuntamento condotto da Gaetano Pecoraro e scritto da Riccardo Festinese ed interamente dedicato a ciò che è successo negli ultimi due anni con il virus e come è stato affrontato.

Le tre ore di trasmissione saranno scandite da filmati inediti, interviste e testimonianze attraverso le quali verrà stilato un bilancio di come il coronavirus è stato affrontato tanto nel nostro Paese quanto nel resto del mondo.

La puntata prende il via con un salto indietro nel tempo che ci conduce direttamente al 31 dicembre 2019 quando in Cina ha iniziato a diffondersi una strana forma di polmonite per poi scandire i passaggi che hanno portato al centro della pandemia anche e soprattutto l’Italia, notoriamente il primo focolaio d’Europa.

La trasmissione si occuperà anche delle problematiche e dello stato delle campagne vaccinali, grazie alle quali si sono ridotti drasticamente il numero di morti e di terapie intensive. Il focus sarà però spostato anche sui Paesi dove le cose non vanno così bene.