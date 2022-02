Lorena Cesarini, chi è l’attrice di Suburra co-conduttrice sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022

Gossip

Il Festival di Sanremo ha preso il via e, come ogni anno da 3 anni a questa parte, il conduttore Amadeus ha al suo fianco cinque co-conduttrici. Alla seconda serata è la volta di Lorena Cesarini, attrice conosciuta per aver recitato nella serie Suburra, record d’incassi e successo. La giovane artista calcherà il palco del Festival, entrando nelle case degli italiani con la sua bravura e il suo spiccato talento.

Lorena Cesarini: gli inizi dell’attrice di talento

Lorena Cesarini nasce a Roma nel 1987 e attualmente ha 35 anni. La mamma è senegalese, mentre il papà era italiano, venuto a mancare prematuramente quando Lorena era giovanissima.

Ottenuta la laurea in Storia contemporanea, ha coniugato la sua carriera accademica presso l’Archivio Centrale dello Stato con la sua passione per la recitazione.

La sua carriera cinematografica inizia quando viene fermata per strada da un talent scout, che le da la possibilità di recitare nel film Arance e martello diretto da Diego Bianchi. Successivamente sarà il noto Pieraccioni a volerla come attrice nel suo film intitolato Il professor Cenerentolo nel 2002 e, nel 2020, reciterà al fianco di Giallini nel film È per il tuo bene di Rolando Ravello.

Il successo e la partecipazione al Festival di Lorena Cesarini

Il 2017 è un anno cardine per la carriera recitativa di Lorena Cesarini, che interpreta la prostituta Isabelle Mbamba, nella prima stagione della serie tv Suburra.

Il suo personaggio fa innamorare un altro protagonista della serie, Aureliano, interpretato egregiamente dall’attore Alessandro Borghi. Da qui il pubblico televisivo ha imparato a conoscerla e ad amarla, anche grazie alla sua innata creatività e spontaneità, che la caratterizzano. L’anno appena iniziato segnerà una svolta radicale per la Cesarini, che affiancherà Amadeus alla conduzione della seconda serata del Festival di Sanremo.

Vita privata di Lorena Cesarini: tra privacy e storie d’amore social

La riservatezza della Cesarini non fa trapelare moltissimo della sua vita privata, che difende con determinazione e serietà. Anche nelle interviste non è solita esporre tratti della sua vita al di fuori del lavoro, che la appassiona da sempre e che l’ha portata ad ottenere il successo tanto meritato.

Dal suo profilo social è possibile, però, scorgere alcune foto in compagnia del fidanzato, al quale ha dedicato un romantico e affettuoso Sei il mio cuore, nel giorno del suo compleanno.

I due appaiono così in sintonia e innamorati che sembrano far parte di una favola, tratta dalle più belle trame della storia della scrittura.

Curiosità su Lorena Cesarini