Perché Dargen D’Amico indossa gli occhiali da sole a Sanremo 2022. Il segreto nello sguardo del cantante

TV e Spettacolo

Fra i cantanti in gara per la 72esima edizione del Festival di Sanremo c’è anche Dargen D’Amico. Il cantante partecipa per la prima volta alla nota competizione canora e il suo volto è nuovo per parte del pubblico della kermesse. Chi lo ha visto scendere la famosa scalinata del palco dell’Ariston per guadagnare il centro del palco, non avrà sicuramente potuto fare a meno di notare un particolare dettaglio del suo outfit monocromatico. Il cantante indossava infatti un paio di occhiali da sole, com’è solito fare in tutte le sue apparizioni pubbliche. Vedendolo, in molti si saranno sicuramente domandati il motivo di questo particolare accessorio.

Dargen D’Amico a Sanremo 2022 con gli occhiali da sole: il particolare accessorio sfoggiato al Festival

Jacopo D’Amico, alias Dargen D’Amico partecipa al Festival di Sanremo con il suo brano inedito dal titolo Dove si balla. Senza disattendere le aspettative dei fan, il cantante si è presentato sul palco dell’Ariston indossando uno dei suoi amati modelli di occhiali da sole. Chi lo segue da tempo infatti, sa bene come Dargen non si mostri mai pubblicamente senza indossarne un paio. Il particolare accessorio lo accompagna durante esibizioni ed eventi giornalieri o notturni e anche guardando i sui suoi profili social è evidente come per lui sia praticamente impossibile mostrarsi senza.

Considerato il suo esordio al Festival, è molto probabile che anche nelle prossime serate avremo occasione di vedere Dargen D’Amico con gli occhiali scuri a coprirgli gli occhi. La kermesse potrebbe essere proprio un’occasione per mostrare i più belli della sua collezione.

Perché Dargen D’Amico indossa sempre gli occhiali da sole: la spiegazione del cantante

Venuto a conoscenza della grande curiosità del pubblico per il suo particolare dettagli di stile, qualche tempo fra Dargen D’Amico ha deciso di spiegare perché indossa sempre gli occhiali da sole.

“In primo luogo la luce mi dà molto fastidio, anche quella artificiale, soprattutto quelle violente dei palchi” sono le sue parola riportate da Fanpage.it. “Poi, uso gli occhiali come segno distintivo al contrario, mi riconosci solo quando li indosso e per ora non ho intenzione di appenderli al muro” ha fatto sapere.