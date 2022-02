Replicas: la trama, le curiosità ed il cast della pellicola in onda su Rai2 con Keanu Reeves

TV e Spettacolo

Mercoledì 2 febbraio 2022 va in onda su Rai2 a partire dalle ore 21:20 un film di genere fantascientifico che vede come protagonista il famoso Keanu Reeves. Nella pellicola dal titolo di Replicas l’attore interpreta un neuroscienziato di nome William Foster che nel disperato tentativo di riportare in vita sua moglie ed anche i suoi figli, venuti a mancare in un incidente stradale, tenta di clonarne la loro coscienza e la loro sensibilità mettendola dentro alcuni androidi all’avanguardia. Scopri la trama, le curiosità ed il cast del film in onda su Rai2.

Replicas: le curiosità ed il cast della pellicola

Replicas è un film fantascientifico uscito nelle sale nel 2018 e diretto da Jeffrey Nachmanoff, regista noto maggiormente per aver steso la sceneggiatura dell’apprezzato film del 2004 dal titolo di The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo.

La sceneggiatura del film in onda questa sera su Rai2 è stato scritta da Chad St. John ispirandosi ad un racconto di Stephen Hamel.

I protagonisti del film sono William Foster e Mona Foster interpretati rispettivamente dl Keanu Reeves, celebre Neo nella quadrilogia di Matrix, e da Alice Eve. Nel cast anche Thomas Middleditch nel ruolo di Ed Whittle ed anche John Ortiz in quello di Jones, Emjay Anthony come Matt Foster ed infine Emily Alyn Lind a dare il volto a Sophie Foster.

Replicas: la trama del film

Protagonista della pellicola è William Foster, conosciuto ricercatore biometrici che lavora a Puerto Rico su di un progetto segreto che vuole riuscire a mettere la coscienza e le sensazioni di una persona in un androide.

Il primo esperimento, condotto con il collega Ed Whittle, cerca di trasferire la mente di un soldato morto in un androide con il nome in codice segreto di Soggetto 345. L’esperimento non è un successo e lo scienziato si prende un periodo di pausa cercando di limare la sua tecnica.

Sua sfortuna lo scienziato dovrà tentare l’esperimento sui membri della sua famiglia che sono venuti a mancare dopo un incidente. La moglie ed i tre figli perdono la vita e William cercherà di riportarli in vita avendo solo tre androidi e dovrà decidere chi sacrificare a dispetto l’uno dell’altro.