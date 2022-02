Roberto Russo e Monica Vitti: la storia d’amore durata oltre 40 anni fino alla morte dell’attrice

TV e Spettacolo

Ci sono notizie che non si vorrebbero mai leggere. La morte di Monica Vitti è una di queste. Notizie che suscitano subito tristezza e profonda malinconia per un’icona che rappresenta un’intera era del cinema italiano, e forse pure dell’Italia intera.

Il suo compagno ha affidato l’annuncio alle parole di Walter Veltroni che ha ricordato la straordinaria attrice sui social: “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto”, ha scritto su Twitter. L’attrice aveva da poco compiuto 90 anni.

L’amore tra Monica Vitti e Roberto Russo

Galeotto fu il set del film Flirt, prima opera di Roberto Russo, che aveva iniziato la sua carriera come direttore della fotografia.

I due si conoscono nel 1983 ed è stato un vero colpo di fulmine.

La loro storia d’amore allora fece scalpore per la differenza di età: Roberto Russo aveva 36 anni e Monica Vitti 52. Le malelingue però perdono la loro efficacia perché il regista è stato accanto a lei fino ad oggi, fino alla sua morte, per 40 anni.

Monica Vitti e Roberto Russo sposi dopo 27 anni

Monica e Roberto non sembrano curarsi delle dicerie e dopo ben 27 anni di relazione, il 28 settembre del 2000 Monica Vitti e Roberto Russo si sposano.

Celebrano il matrimonio a Roma, la città natale di entrambe, in Campidoglio. Matrimonio con pochi intimi, amici e parenti stretti, in una cerimonia semplice e riservata, apice di un profondo amore vissuto senza i sensazionalismi tipici del mondo dello spettacolo, custodendo la propria vita privata lontano dai riflettori.

La malattia neurodegenariva

Le favole non sempre finiscono bene, almeno non quelle scritte dalla vita: Monica si ammala di una malattia neurodegenerativa che colpisce la memoria, per alcuni si parla di Alzheimer.

La coppia diventa così sempre più riservata e non compare in pubblico dal 2002, le sue ultime apparizioni sono in occasione della prima di Notre Dame de Paris a Roma, poi per il compleanno di Sordi e il giubileo.

Voci si susseguono sulle condizioni di Monica Vitti e spesso si accosta il suo nome ad una clinica svizzera, ma Roberto Russo smentisce:

“Da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà.”

Una storia d’amore che anche in questo momento di tristezza riempie il cuore d’amore.