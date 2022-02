Sanremo 2022, chi è Ditonellapiaga: la giovane cantautrice in gara al Festival con Donatella Rettore

Chi è

Ditonellapiaga è il nome d’arte di Margherita Carducci, giovane cantautrice nata a Roma il 5 Gennaio 1997, new entry della musica italiana. A quanto pare, fin da bambina Margherita canticchiava in cameretta le canzoni del momento mostrando tutta la sua passione ed il suo trasporto per la musica. Crescendo, la giovane artista avrebbe sentito l’esigenza di conoscere più a fondo la musica e le sue diverse sonorità, ha così cominciato a frequentare club e locali dove ha potuto apprezzare altri generi come il soul e il jazz. Per il momento Ditonellapiaga racconta del suo amore per la musica ma mantiene molta riservatezza riguardo alla sua vita privata e amorosa.

Le prime canzoni di Ditonellapiaga

La svolta musicale per Margherita, alias Ditonellapiaga, arriva quando fa la conoscenza dei due producer Bbrod e dal 2019 dà inizio alla sua carriera come cantautrice. A settembre dello stesso anno pubblica il suo primo singolo, un brano dal titolo Parli. Nell’Autunno del 2020, incide una cover della canzone Per un’ora d’amore che diventerà colonna sonora di un film fruibile su Prime Video e lancia il suo secondo singolo Morphina. A Febbraio 2021, Margherita dà vita ad un altro pezzo, più vicino al genere dell’indie pop: Spreco di potenziale.

A novembre pubblica invece un brano firmato da Fulminacci Non ti perdo mai.

Ditonelapiaga: la speciale esperienza del documentario sulla musica di Francesco Guccini

Nel 2021, Ditonellapiaga non è impegnata solo in alcuni concerti ma anche in un altro progetto importante. La sua voce entra a far parte della colonna sonora di “Note di viaggio – Il film”, per il quale alcuni tra i cantanti più importanti della musica italiana rendono omaggio a Francesco Guccini e alle sue canzoni. Tra questi vi sono: Elisa, Ermal Meta, Emma Marrone, Giuliano Sangiorgi, Gianna Nannini, Mahmood.

Sempre nel 2021, Margherita lavora al disco che uscirà nel 2022 il cui titolo è Camouflage.

Ditonellapiaga al Festival di Sanremo insieme a Donatella Rettore

L’album non è l’unico progetto importante per il 2022. Ditonellapiaga partecipa infatti alla 72esima edizione del Festival di Sanremo. Al suo fianco per tutta la durata della gara, ci sarà un nome davvero molto importante nel panorama musicale italiano, quello di Donatella Rettore. Per quest’ultima, l’esperienza sul palco dell’Ariston non è che l’ultima di una serie. Donatella infatti, può vantare anni di solida carriera alle spalle e si è già esibita più volte per il pubblico sanremese.

Il loro brano si chiama Chimica.