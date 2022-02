Sanremo 2022, José Alberto Sebastiani è il figlio di Amadeus: le ragioni dietro alla scelta del suo nome

Gossip

Come mai il figlio di Amadeus si chiama José: il significato dietro la scelta di questo particolarissimo nome. José potrebbe essere un omaggio a un ex noto allenatore dell'Inter.

Il Festival di Sanremo è ormai iniziato e l’atmosfera attorno al palco dell’Ariston si è scaldata grazie ai numerosi talenti presenti in gara. Al timone del programma c’è, ancora una volta, Amadeus, che condurrà tutte le serate affiancato da personaggi femminili di spicco del momento. Oltre a mostrarsi impegnato nella sfilata di cantanti e figure importanti del panorama artistico nazionale, in questi anni di conduzione sanremese il presentatore non ha mai perso occasione di ricordare al pubblico la sua forte fede calcistica, caratterizzata da due colori: il nero e il blu, appartenenti alla squadra dell‘Inter.

Proprio alla passione per il noto club di calcio milanese sarebbe legata la scelta del nome del figlio José.

Il legame con Mourinho e la scelta del nome da affidare al figlio: il significato dietro al nome

Amadeus è da sempre tifoso dell’Inter e questa informazione è particolarmente interessante se si pensa alle motivazioni che potrebbero averlo spinto a chiamare il figlio José. Durante una puntata del programma Domenica In, dopo aver ricevuto un videomessaggio di Mourinho come sorpresa, il conduttore del Festival aveva spiegato il motivo per cui avrebbe scelto proprio quel nome per il figlio.

“Quando l’ho visto davanti mi sembrava avessi visto Monica Bellucci. Sono tornato al mio posto, Giovanna era incinta di pochi mesi e le ho detto ‘se è maschio lo chiamiamo Josè’, lei mi ha detto ‘scordatelo’ ma io ho chiamato la pancia per 9 mesi. Il conduttore aveva così parlato del momento del suo incontro con il noto allenatore, avvenuto durante un volo per Lisbona.

Fra i due sarebbe poi presto nato un legame di amicizia.

Amadeus e la passione per l’Inter: il gesto pubblico sul palco dell’Ariston

Durante una delle puntate della scorsa edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha pubblicamente espresso il suo appoggio alla squadra del cuore: l‘Inter.

La gag con la compagna del calciatore Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, aveva divertito il pubblico e gli spettatori a casa.

Quello della sua seconda conduzione, avvenuta nel 2021, invece, fu l’anno dei battibecchi. Assai note sono infatti le frecciatine durante la conferenza stampa che Amadeus lanciò a Ibrahimovic, poco prima dello scontro tra Inter e Milan.