Al Bano commenta l’imitazione di Checco Zalone al Festival di Sanremo 2022: la reazione del cantante

È arrivato, da parte di Al Bano, l’atteso commento sull’imitazione che ha fatto di lui Checco Zalone ieri sera, al Festival di Sanremo 2022. L’attore ha parodiato il personaggio di un presunto cugino virologo del cantautore, con tanto di cappello in testa e imitandone la voce. Sebbene non abbia ancora visto la gag a lui dedicata, l’artista di Cellino San Marco ringrazia il comico per l’omaggio sul palco dell’Ariston.

Al Bano commenta l’imitazione di Checco Zalone a Sanremo: la sua reazione

Anche Al Bano, seppur assente, ha in qualche modo preso parte alla seconda serata del Festival di Sanremo 2022 andata in onda ieri.

La presenza del cantautore si è fatta sentire grazie all’intervento di Checco Zalone, guest star della serata, che all’Ariston ha offerto una divertente gag a lui dedicata. Raggiunto il palco, l’attore ha parodiato il personaggio di un presunto cugino virologo del cantautore di Cellino San Marco, tal “Oronzo Carrisi“. Un’imitazione, con tanto di cappello in testa e voce simili a quelle di Al Bano, che ha scatenato le risate del pubblico in teatro.

Tuttavia Al Bano non era ignaro di quanto accaduto sul palco dell’Ariston. Intercettato da AdnKronos, il cantautore rivela: “Checco Zalone mi ha scritto, anticipandomi che mi avrebbe fatto un omaggio durante il Festival“.

E lo ringrazia sentitamente per averlo omaggiato e reso partecipe di questa edizione, al fianco di altre due grandi voci della musica italiana: “Grazie a lui, anche io sono stato in qualche modo presente in questa edizione con Morandi e Ranieri…“.

Al Bano ringrazia Checco Zalone: “Come fossi stato anche io lì“

Al Bano ha rivelato all’AdnKronos di non aver potuto assistere alle prime due serate del Festival, in quanto impegnato a Budapest.

Tuttavia il cantautore annuncia di volerle recuperare al più presto e di poter così rivedere la gag di Checco Zalone a lui dedicata: “Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio“.

E, nonostante la sua assenza, ringrazia nuovamente il comico pugliese per averlo fatto sentire un Big tra i Big in gara: “Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento“.