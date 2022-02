Bimbo di 2 anni precipita dall’ottavo piano di un palazzo e muore: tragedia nella periferia di Torino

Cronaca Italia

Un bambino di due anni è morto dopo essere precipitato dell'ottavo piano della casa in cui abitavano i nonni in un palazzo nella periferia nord di Torino. Non è stato possibile salvarlo.

È una vera tragedia quella che si è consumata in queste ore nella periferia nord di Torino. Un bambino di 2 anni è precipitato dall’ottavo piano del palazzo in cui si trova la casa dei nonni. Gli operatori sanitari del 118 sono accorsi sul posto subito dopo aver ricevuto la richiesta di intervento, ma per il piccolo non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica della vicenda, per capire se si sia trattato di un incidente.

Bimbo di 2 anni cade dall’ottavo piano e muore: dramma a Torino

Si chiamava Adam il bambino che nella giornata di oggi è morto a Torino.

La tragedia è avvenuta in via Pacini 1, nel quartiere Barriera di Milano di Torino, fa sapere La Stampa di Torino. A quanto pare, il piccolo si trovava a casa dei nonni. Qui sarebbe dapprima salito su un sofà collocato nel soggiorno, per poi arrampicarsi alla finestra. “Abbiamo sentito delle urla, ma non abbiamo visto nulla” avrebbero dichiarato alcuni vicini di casa. “Era un bambino bellissimo, la famiglia è di bravissime persone, il piccolo veniva lasciato dai nonni perché i genitori lavorano” avrebbero ancora detto a Adnkronos. Sul posto è giunta la Croce Verde di Villastellone, ma tutti i tentativi di rianimare il bambino sono stati vani.

Il piccolo sarebbe infatti morto sul colpo.

Bimbo di 2 anni precipita dall’ottavo piano e muore: le indagini dei carabinieri

I carabinieri della sezione investigazioni scientifiche e del nucleo investigativo sono impegnati attualmente nelle indagini, riferisce La Stampa.

A quanto pare, il bambino sarebbe caduto da un’altezza di oltre 20 metri. La zia e la nonna materna del piccolo sono state trasportate in ambulanza all’ospedale, dopo aver avuto un malore. Verranno ascoltate dopo essersi riprese dallo stato di choc. La madre del piccolo sarebbe stata trovata al suo fianco in lacrime dai soccorsi giunti nella speranza di salvarlo.

Dopo un sopralluogo, il magistrato avrebbe dato il nullaosta per trasferire il bambino. Sul suo corpo è stata disposta l’autopsia.