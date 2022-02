Cetto c’è, senzadubbiamente: il film di Antonio Albanese arriva su Canale5 in prima tv assoluta

TV e Spettacolo

Giovedì 3 febbraio 2022 su Canale5 va in onda per la prima volta il film Cetto c'è, senzadubbiamente. Scopri le curiosità, la trama ed il cast del film.

Giovedì 3 febbraio 2022 in prima serata su Canale5 arriva per la prima volta il film che vede il ritorno di Antonio Albanese nel ruolo di Cetto La Qualunque. Nella pellicola Cetto c’è, senzadubbiamente il comico torna ad interpretare il suo personaggio più riuscito per mostrarci la sua terza avventura cinematografica nella quale lo scurrile politico si troverà a diventare un nobile. Se non bastasse questo a creare già una serie di equivoci esilaranti, durante la pellicola il protagonista si troverà ad essere invischiato in dei giochi di potere che lo vorrebbero addirittura far diventare Re del ricostituito regno borbonico delle Due Sicilie.

Scopri le curiosità, la trama ed il cast del film in onda su Canale5 a partire dalle ore 21:20 circa.

Cetto c’è, senzadubbiamente: le curiosità ed il cast del film

Cetto c’è, senzadubbiamente è un film del 2019 diretto da Giulio Manfredonia, regista che in passato aveva già collaborato con il comico nelle pellicole Qualunquemente e Tutto tutto niente niente. Questo film è infatti l’ultimo capitolo della ribattezzata Trilogia du Pilu che vede sempre protagonista Antonio Albanese nei panni del corrotto politicante Cetto La Qualunque.

Nel film al fianco del lombardo compaiono anche gli attori Nicola Rignanese, Caterina Shulha, Gianfelice Imparato, Davide Giordano, Lorenza Indovina.

Cetto c’è, senzadubbiamente: la trama del film

Cetto ha ormai cambiato vita e si è messo la politica alle spalle con l’esilio volontario in Germania, dove si è creato una nuova famiglia.

Un giorno viene raggiunto dalla notizia che la sua zia si trova ormai sul letto di morte e torna in Italia per trovarla, dove una volta arrivato viene a conoscenza di essere il figlio del principe Buffo di Calabria.

Cetto si ritroverà a tornare da nobile nella sua vecchia cittadina, governata da suo figlio Melo divenuto sindaco, ed essere avvicinato da un nobile della zona che gli mette in testa di essere il candidato migliore per ricreare il regno borbonico delle Due Sicilie attraverso giochi di potere che lo porterebbero a diventare Re.

Guarda il trailer: