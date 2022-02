Darkest Minds: la trama ed il cast del film in onda su Rai2 giovedì 3 febbraio 2022

TV e Spettacolo

La proposta di Rai2 per la prima serata di giovedì 3 febbraio 2022 è una pellicola di fantascienza ambientata in un futuro distopico che di sicuro conquisterà gli amanti de genere. La pellicola dal titolo di Darkest Minds va in onda a partire dalle ore 21:20 e racconterà le vicende della sedicenne Ruby, una ragazza in grado di controllare la mente altrui. Lei sarà la miccia per innescare una ribellione degli ultimi ragazzi rimasti nel mondo in seguito ad una malattia misteriosa che ha ucciso il 99% dei loro coetanei ma ha regalato dei superpoteri ai superstiti che sono stati rinchiusi da un programma di sicurezza governativo.

Scopri la trama completa, il cast e le curiosità sulla pellicola.

Darkest Minds: le curiosità ed il cast del film

Darkest Minds è un film uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, diretto da Jennifer Yuh Nelson. La regista è conosciuta dagli appassionati di film d’animazione per tutta la famiglia grazie alla realizzazione dei film di successo dal titolo Kung Fu Panda 2 oltre al terzo capitolo della divertente saga. Per questa pellicola ha scelto di realizzare un adattamento cinematografico del romanzo con lo stesso titolo del 2012 scritto da Alexandra Bracken.

Gli attori principali del film sono Amandla Stenberg, apprezzata interprete già vista nella saga di successo di Hunger Games, Harris Dickinson e Mandy Moore mentre nei ruoli secondari si vedono anche Skylan Brooks, Miya Cech, Patrick Gibson e Wade Williams.

Darkest Minds: la trama della pellicola

Una misteriosa malattia ha ucciso il 99% dei bambini nel mondo.

I pochi sopravvissuti si ritrovano ad avere dei superpoteri, considerati però pericolosi dal governo che cerca di relegarli in carcere nonostante siano molto difficili da controllare.

Il governo dopo averli catalogati in 5 categorie in base alle loro particolarità e li rinchiude in appositi campi di lavoro, ma la sedicenne Ruby cerca di sovvertire lo status della situazione.

Con la sua capacità di controllare la mente altrui, riesce a fuggire dalla sua prigionia e a radunarsi un gruppo di altri ragazzi dotati di potere e pronti a dare la vita per la ribellione.