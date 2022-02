Elisa al Festival di Sanremo, chi è il marito Andrea Rigonat: la coppia sta insieme da 20 anni

Chi è

Sul palco dell’Ariston sfilano personaggi, interpreti e artisti talentuosissimi e, anche il pubblico a casa, non vede l’ora di assistere, serata dopo serata, al successo di questo Festival di Sanremo. Una delle cantanti più seguite è sicuramente Elisa, che porta in gara la canzone O forse sei tu, scritta insieme a Zucchero. L’amore per la musica si unisce all’amore per la famiglia ed è particolarmente intenso il legame che unisce la cantante e il marito, Andrea Rigonat, con cui condivide quasi 20 anni di vita di coppia.

Chi è Andrea Rigonat: la passione per la musica, che lo lega alla moglie Elisa

Andrea Rigonat nasce a Gorizia il 9 luglio 1976 e, attualmente, ha 45 anni.

L’interesse profondo per la musica lo porta a diventare chitarrista e produttore musicale di successo. Il suo talento gli ha permesso di collaborare con artisti come Marco Mengoni e Tiziano Ferro. In veste di produttore ha partecipato alla pubblicazione dell’album Disco Heart della moglie Elisa, come riportato da Fanpage.it. Insieme a lei, ha girato l’Italia durante i tour e i concerti, condividendo la passione per la musica e l’arte in generale.

La storia d’amore di Elisa Toffoli e Andrea Rigonat: 20 anni insieme

La duratura storia d’amore tra Andrea ed Elisa, giunge al matrimonio nel 2015, dopo quasi 10 anni di relazione.

La cerimonia si è tenuta presso Grado, comune in Friuli Venezia Giulia.

Alle nozze erano presenti volti noti del panorama musicale internazionale come Tiziano Ferro e l’amica di sempre, Emma Marrone. Qualche anno prima, rispettivamente nel 2009 e nel 2013, sono nati i due figli della coppia: Emma Cecile e Sebastian, che appaiono con il padre in alcuni scatti social. Il loro primo incontro, invece, risale al lontano 1996, quando i due si conobbero frequentando l’Accademia Musicale. Da quel momento le vite di Andrea ed Elisa hanno percorso parallelamente un destino che li avrebbe presto uniti in una vera famiglia.