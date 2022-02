Festival di Sanremo terza serata: gli ospiti di Amadeus all’Ariston. I nomi

Programmi TV

Si arriva alla terza serata del Festival di Sanremo 2022. In conferenza stampa sono stati annunciati gli ospiti di oggi, mentre per la scaletta bisognerà attendere.

La gara del Festival di Sanremo si appresta a vivere la sua terza importante serata. Amadeus si prepara a dare ritmo ad una vera e propria maratona che vedrà salire sul palco del Teatro Ariston tutti e 25 i cantanti in gara che saranno giudicati dalla Giuria Demoscopica 1000 e dal televoto del pubblico da casa. Al fianco del conduttore debutta l’attesissima Drusilla Foer, in una serata ricca di ospiti che vedrà la partecipazione di Cesare Cremonini e Roberto Saviano.

Festival di Sanremo 2022: tutti gli ospiti della terza serata

Amadeus aprirà il nuovo appuntamento a partire 20:40 con al fianco la co-conduttrice Drusilla Foer, la signora più attesa della 72esima edizione ed alter ego dell’attore e cantante fiorentino Gianluca Gori.

Nella fitta scaletta del terzo appuntamento troveranno spazio il cantante Cesare Cremonini, che per la prima volta sul palco dell’Ariston celebrerà gli oltre 20 anni di onorata carriera, ed anche Roberto Saviano che nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio ricorderà Falcone e Borsellino.

Salirà sul palco anche la conosciuta attrice Anna Valle che presenterà una nuova fiction in onda prossimamente, ci sarà poi anche la carabiniera Martina Pigliapoco per raccontare la toccante storia che l’ha vista protagonista.

Dalla nave del Festival gli spigliati Rovazzi ed Orietta Berti lanceranno l’esibizione di Gaia, che prende il posto dei Coma_Cose risultati positivi al Covid.

Guarda il video:

Festival di Sanremo 2022: la scaletta delle esibizioni della terza serata

Quasi tutto pronto per la terza lunga serata del Festival di Sanremo.

La squadra capitanata da Amadeus è pronta a premere il pedale dell’acceleratore per fare spazio a tutti i 25 cantanti in gara che saranno chiamati ad esibirsi questa sera sotto gli occhi e le orecchie attente della Giuria Demoscopica 1000 e quelle del pubblico.

La gara entra infatti nel vivo con la discesa in campo delle due giurie per eccellenza che sono pronte a rimescolare la classifica stilata dalla Sala Stampa nelle due precedenti serate. Ancora non c’è la scaletta definitiva, per cui bisognerà attendere.