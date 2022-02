Gianluca Gori chi è il “padre” di Drusilla Foer, co-conduttrice al Festival di Sanremo 2022

Gossip

Drusilla Foer calca per la prima volta le scene dell’Ariston in occasione della terza serata del Festival di Sanremo 2022. Si è parlato tanto della vita avventurosa di Drusilla, della sua carriera nel mondo del teatro e dello spettacolo, in molti però si sono chiesti chi ci sia dietro questo incredibile personaggio: il suo nome è Gianluca Gori.

Gianluca Gori: chi è il “padre” di Drusilla Foer

Si può dire che Gianluca Gori sia l’alter ego di Drusilla Foer e non il contrario. Anche lui è un personaggio legato a doppio filo con il mondo dell’arte e dello spettacolo, ma anche fotografo e cantante.

Nato a Firenze nel 1967 Gianluca Gori è un’artista a tutto tondo che ha dedicato la sua vita al mondo dello spettacolo e a Drusilla Foer.

Come detto inizialmente, Gianluca Gori ha lavorato per anni come fotografo finché nei primi anni 2000 si affaccia al mondo del teatro, del cinema e della televisione.

La prima apparizione di Drusilla Foer

La prima apparizione di Drusilla Foer risale al 2012 nella trasmissione televisiva The Show Must Go Off di Serena Dandini, inizialmente il suo nome era diverso, Drusilla Gori. Successivamente partecipa ad altre trasmissioni come Strafactor sostituendo Mara Maionchi.

Tra le altre esperienze televisive c’è CR4-Repubblica delle donne, accanto a Piero Chiambretti. Qui il nome è già stato trasformato in Drusilla Foer dato che da diverso tempo era partito lo spettacolo Eleganzissima.

Nel 2020 Gori, ormai pienamente Drusilla Foer, fa parte del cast di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone.

La vita privata di Gianluca Gori

Sulla vita privata di Gianluca Gori si conosce pochissimo, cosa che invece non si può dire di Drusilla che vanta ben due matrimoni. Gori e Drusilla sono il giorno e la notte, convivono nello stesso corpo e nella stessa mente ma, mentre Drusilla è una donna elegante e sofisticata, Gianluca Gori è un uomo che ama l’abbigliamento sportivo, o almeno questo quanto riportato da Today rifacendosi alle parole della sarta personale di entrambi.