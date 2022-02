Gli abiti di Drusilla Foer al Festival di Sanremo 2022: gli abiti scelti dall’attrice sfoggiati all’Ariston

Gossip

Manca sempre meno al debutto di Drusilla Foer al Festival di Sanremo. La terza serata affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston e, secondo i pronostici, incanterà tutti con la sua eleganza e raffinatezza.

Controcorrente come solo lei sa essere, Drusilla Foer ha affermato che non si servirà di brand per i suoi vestiti, ma sarà la sua sarta personale a prendersi cura del suo guardaroba e, inoltre, potremmo anche vederla indossare abiti già usati in passato.

Drusilla Foer e la scelta degli abiti per Sanremo

Drusilla Foer ha sconvolto i fan affermando di aver rifiutato alcune proposte di brand rinomati, preferendo avvalersi della sua sarta personale, Rina Milano, che si occuperà del suo guardaroba.

Sempre Drusilla ha anche spiegato che indosserà sul palco dell’Ariston, abiti già usati in precedenza. Il motivo di tale inaspettata decisione lo spiega chiaramente la stessa Drusilla: “Penso che dobbiamo far passare il segnale che l’economia italiana deve ripartire dal basso, dalle sartorie, dagli atelier piccoli e quindi io dalla mia sarta di Firenze mi sono fatta fare due vestiti, oltre a tre che già ho e che forse sono stati già visti“.

Drusilla Foer, chi è: nascita di una delle figure di spicco del mondo dello spettacolo

Gianluca Gori, in arte Drusilla Foer, è nato a Firenze il 9 settembre 1967 e, attualmente, ha 55 anni.

Per molti anni ha vissuto a New York, dove si occupava di un negozio dell’usato stile vintage.

Drusilla è il suo alter ego, frutto della creatività e della spiccata fantasia di Gianluca, attore e drammaturgo di successo. Lei è un’artista davvero talentuosa: attrice, cantante, modella, sceneggiatrice e creatrice di contenuti sul web, tanto che i social impazziscono per i suoi post. Per quanto riguarda la vita privata di Drusilla sappiamo che è stata sposata due volte: la prima con un texano e poi con colui che definisce l’amore della sua vita, Hervé Foer, venuto a mancare prematuramente.