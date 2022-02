Laura Pausini dice di no alla conduzione del Festival di Sanremo: la cantante spiega perché non accetterebbe

TV e Spettacolo

Laura Pausini rivela che non accetterebbe di condurre il Festival di Sanremo se mai le venisse proposto. La cantante ammette di non gestire bene l'emozione sul palco.

Ieri sera, Laura Pausini ha calcato per l’ennesima volta il palco dell’Ariston. Questa volta la cantante è tornata al Festival di Sanremo non come concorrente, né come ospite speciale, ma in una nuova veste. Lei, Alessandro Cattelan e Mika sono stati infatti annunciati da Amadeus come i conduttori della prossima edizione dell’Eurovision Song Contest. In queste ore però, la Pausini ha rivelato di non sentirsi sempre a suo agio nei panni di presentatrice.

Laura Pausini conduttrice dell’Eurovision Song Contest: le sue parole

Laura Pausini è stata ospite della trasmissione Password, su RTL 102.5. Ripensando alla serata appena trascorsa, ha ammesso: “Sono gasata per ieri sera, quando sono su quel palco mi agito un po’, poi mi rilasso”.

In vista della sua prossima esperienza come conduttrice dell’Eurovision Song Contest di Torino, insieme a Cattelan e Mika ha poi aggiunto: “Ci stiamo preparando perché è un evento importante, sarà tutto in inglese. Vogliamo fare bella figura per cui vogliamo essere in grado di reggere un evento così importante”.

Parlando ancora di sé nel ruolo di presentatrice, Laura ha risposto anche a una domanda su un possibile ritorno al Festival di Sanremo nel ruolo di conduttrice.

“Il posto dove canto peggio nella mia vita è Sanremo da sempre, non riesco a controllare la voce. Non ce la faccio su quel palco lì, non sono in grado di reggerlo” ha però commentato.

“Se dovessi essere direttrice artistica non sarei brava perché sarei di parte, farei venire solo i miei amici” ha infine aggiunto, allontanando ancora di più l’ipotesi di vederla in futuro come sostituta di Amadeus.

Laura Pausini al cinema: il film Piacere di conoscerti

Il prossimo 7 aprile uscirà il film di Laura Pausini: Piacere di conoscerti. Parlandone ai microfoni di RTL 102.5 ha spiegato: “Questo film è ciò che ho pensato in questi ventinove anni: mi sono sempre chiesta cosa starei facendo in questo momento se non avessi vinto Sanremo”.

“Ho fatto l’attrice, ma ho interpretato me stessa. È stato emozionante vivere quella persona che sarei stata se non avessi vinto Sanremo” ha dichiarato ancora.

Nella pellicola, non ci sarà solo lei. “Ci sono tutti i miei famigliari, tra cui anche i miei compagni di scuola.

Nel film c’è un mio amico che fa lo chef nella vita, recita questa parte anche nel film” ha rivelato. “Ci sono anche degli attori, avevo bisogno di attori veri” ha poi aggiunto.

Laura Pausini e la collaborazione con Madame

Ieri sera, Laura Pausini ha cantato Scatola, il suo nuovo brano, sul palco dell’Ariston.

Come ricordato da lei stessa oggi, si tratta in realtà di un pezzo scritto a quattro mani con una giovane artista molto amata nell’ultimo periodo. “Ho aggiunto delle parti dopo che Madame l’aveva già scritta” ha raccontato infatti. “Lei mi ha mandato il testo della canzone perché aveva visto sui miei social una fotografia che avevo pubblicato con i miei compagni di classe e le è venuto in mente di scrivere una canzone che parlasse di me che chiacchieravo con una mia compagna” ha aggiunto ancora la cantante.

“La cosa interessante è che lei non sapeva che io stessi già girando il mio film” ha concluso entusiasta.