L’Eredità ha una nuova conduttrice: al fianco di Flavio Insinna ora c’è Roberta Morise

I telespettatori del quiz che precede la ricca serata di Rai1 si sono certamente resi conto del gradito ritorno di Roberta Morise, la conduttrice calabrese che aveva debuttato proprio nel game show. A distanza di dieci anni la showgirl è infatti tornata nello studio de L’eredità per affiancare Flavio Insinna nel corso delle nuove puntate dello show. Una presenza la sua che avrà fatto sicuramente piacere a tutti gli affezionati fan che ricorderanno bene quando debuttò in televisione come Professoressa, con il programma condotto all’epoca da Carlo Conti nel quale aveva il compito di tenere tutti con il fiato sospeso quando c’era il rischio della temibile scossa.

Il ritorno di Roberta Morise a L’Eredità

I tanti telespettatori dell’amato quiz di Rai1 da martedì 1 febbraio 2022 si sono imbattuti nel graditissimo ritorno in studio di Roberta Morise. Il volto storico della trasmissione è infatti tornato nello studio de L’Eredità per sostituire gli uscenti Samira ed Andrea, i professori che condivano le domande di Flavio Insinna con tanti aneddoti e curiosità.

L’apprezzata showgirl calabrese è tornata dove la sua carriera ha preso il volo quando nel 2006 ha riscosso un grande successo dopo il debutto nel programma al fianco di Carlo Conti nel ruolo di Professoressa, specializzata nel tenere i concorrenti sulle spine quando si svolgeva l’iconico gioco della Scossa.

Dopo oltre 10 anni passati in giro per la tv a fare la conduttrice, soprattutto in Rai che ma anche con una parentesi a Sky, la Morise ha messo fieramente i piedi nello studio del quiz più amato dagli italiani rendendosi utile sin da subito. A lei puntata dopo puntata spetta il compito di porre la domanda al pubblico da casa per il gioco che coinvolge direttamente gli spettatori, oltre che ovviamente quello di leggere tutte le curiosità collegate alle domande dell’interessante quiz di Rai1.

