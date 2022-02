Malika Ayane e Arisa al Festival di Sanremo: tutte le partecipazioni delle due cantanti al Festival

TV e Spettacolo

Malika Ayane e Arisa sono tornate sul palco del Festival di Sanremo per un’occasione molto speciale. Le due cantanti sono state scelte per interpretare i due brani candidati a diventare inno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. In passato, entrambe sono state in gara nella nota kermesse canora.

Malika Ayane e Arisa al Festival di Sanremo per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026

Questa sera, Malika Ayane e Arisa sono protagoniste di uno speciale momento al Festival di Sanremo. Le due cantanti sono state invitate per interpretare due brani esclusi dalla competizione. Si tratta dei pezzi candidati a diventare l’Inno ufficiale delle Olimpiadi invernali di Mliano-Cortina 2026.

Malika interpreta Un po’ più in là, mentre Arisa canta Fino all’alba. A scegliere quale brano diventerà l’inno della competizione sportiva sarà il pubblico da casa. Per farlo, dovrà utilizzare un apposito sito internet e un QRcode.

Malika Ayane e il Festival di Sanremo: tutte le sue esibizioni

La prima partecipazione di Malika Ayane al Festival di Sanremo avviene nel 2009. Allora la cantante si esibisce con il brano Come foglie, per la categoria Nuove Proposte, riscuotendo molto successo. L’anno successivo, Malika ritorna sul palco dell’Ariston, nella sezione “Artisti” con Ricomincio da qui.

Il mancato raggiungimento delle prime tre posizioni del podio, scatena grandi polemiche fra il pubblico del teatro sanremese e non solo. L’orchestra infatti lancia i fogli degli spartiti sul palco.

Anche nel 2012 Malika è a Sanremo, con il brano E se poi, scritto da Giuliano Sangiorgi dei Negramaro. Nel 2015 porta invece Adesso e qui (nostalgico presente), ottenendo il terzo posto della classifica finale. L’ultima partecipazione risale all’anno scorso. Nel 2021 ha infatti cantato Ti piaci così.

Arisa al Festival di Sanremo: vittorie e partecipazioni della cantante

Alla base del successo di Arisa c’è proprio Sanremo.

È al Festival che la cantante esordisce nel 2009, per la categoria “Proposte” con Sincerità. Il brano si classifica al primo posto e lei ottiene da subito grande notorietà. L’anno successivo, Arisa torna al Festival per la sezione “Artisti” con Malamorenò. Anche nel 2011 Arisa torna sul palco dell’Ariston, ma non come concorrente. In quest’occasione infatti, la cantante accompagna Max Pezzali nell’esecuzione di Mamma mia dammi cento lire, per la serata cover. Nel 2012, Arisa si aggiudica il secondo posto della competizione canora con Amami.

Due anni più tardi, torna con Controvento, vincendo la 64esima edizione del Festival. La sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo risale allo scorso anno. Arisa ha interpretato Potevi fare di più, piazzandosi nella decima posizione della classifica.