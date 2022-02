Mattarella bis, oggi la cerimonia e il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica: cosa succederà

Politica

Oggi pomeriggio, 3 febbraio, avrà luogo il giuramento di Sergio Mattarella per il suo secondo mandato da Presidente della Repubblica. La cerimonia inizierà alle 15: ecco come si svolgerà e quali saranno i luoghi visitati dal nuovo capo di Stato.

Il giuramento del Presidente della Repubblica: dove avverrà la cerimonia e cosa farà Sergio Mattarella

La cerimonia e il giuramento del Presidente della Repubblica avranno luogo nel pomeriggio di oggi, 3 febbraio, a partire dalle ore 15. Come prima cosa, il Segretario generale della Camera dei Deputati Fabrizio Castaldi si recherà al Quirinale per condurre Sergio Mattarella a Montecitorio, tramite automobile scortata dai Carabinieri.

Nel momento in cui Mattarella partirà dal Quirinale, la campana di Montecitorio inizierà a suonare, per terminare soltanto quando il nuovo Presidente farà il suo ingresso nell’atrio di Montecitorio, accolto dal Presidente della Camera Roberto Fico e dalla Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Ad attendere Mattarella sarà schierato un reparto dei Carabinieri in grande uniforme e presenzieranno anche i componenti del Consiglio di Presidenza del Senato e dell’Ufficio di Presidenza della Camera.

A questo punto, Sergio Mattarella sarà accompagnato dai Presidenti Fico e Casellati all’interno dell’Aula di Montecitorio e sarà condotto al banco della presidenza.

Dove avverrà il giuramento di Sergio Mattarella e quando pronuncerà il discorso alla Nazione

Il giuramento di Sergio Mattarella è atteso per le 15.30 nell’Aula di Montecitorio, davanti al Parlamento riunito in seduta comune, con i delegati regionali e i membri del governo. Il Presidente Fico dichiarerà aperta la seduta e inviterà Mattarella a prestare giuramento a norma dell’articolo 91 della Costituzione. L’evento sarà poi annunciato dalla campana di Montecitorio e dalle 21 salve di artiglieria che saranno sparate dal Gianicolo.

In seguito, Mattarella pronuncerà il discorso alla Nazione, della durata di circa 20 minuti. Terminato il discorso, uno dei Segretari della presidenza darà lettura del processo verbale della seduta, quindi il Presidente Fico dichiarerà chiusa la seduta.

L’arrivo di Sergio Mattarella al Quirinale e le ultime fasi della cerimonia

Dopo la chiusura della seduta, Roberto Fico e Maria Elisabetta Alberti Casellati accompagneranno Sergio Mattarella presso la Galleria. Qui sarà accolto dal Presidente del Consiglio Mario Draghi e da un reparto di Corazzieri in uniforme di gran gala.

Successivamente, il nuovo Presidente della Repubblica si recherà all’esterno di Montecitorio e passerà in rassegna il reparto d’onore schierato, mentre la banda eseguirà l’Inno Nazionale. Questa parte della cerimonia dovrebbe protrarsi fino alle 16.30. In seguito, Sergio Mattarella e il Presidente del Consiglio Draghi, insieme al Segretario generale della Camera, si recheranno presso l’Altare della Patria e deporranno una corona al Milite Ignoto. Seguiranno i saluti del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e infine il tragitto sulla storica Lancia Flaminia presidenziale del 1961, scortato dai Corazzieri e in compagnia del Presidente del Consiglio.

Il tragitto terminerà al Quirinale, dove Sergio Mattarella riceverà gli onori militari nel Cortile d’onore. Alle 17 si attenderà infine l’ingresso di Mattarella nel salone dei Corazzieri, dove saluterà le più alte Cariche dello Stato e i delegati regionali.