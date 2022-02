Perché Irama indossa gli orecchini a forma di piuma e la scelta del nome del cantante a Sanremo 2022

Gossip

Irama è uno dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022 sta riscuotendo un grande successo. Meritato visto che l’artista è reduce dalla brutta esperienza dello scorso anno, ovvero di non avere la possibilità di esibirsi live a causa dell’isolamento a causa del Covid-19 iniziato proprio a ridosso della gara.

La sua performance nella seconda serata del Festival di Sanremo ha scatenato i fan sui social soprattutto per l’outifit ricercato ma c’è un dettaglio che nei look di Irama non manca mai, ed è quello degli orecchini a forma di piuma. Ecco svelato il motivo.

Perché Irama indossa sempre orecchini a forma di piuma

Quello degli orecchini di Irama è un dettaglio che non è mai passato inosservato anche agli occhi meno attenti, non solo a quelli dei fan.

Anzi, forse i fan, a differenza di molti, conoscono bene il perché della scelta dell’artista. Il tema della piuma è presente nella vita di Irama da sempre, basti pensare anche al nome adottato sui social, ovvero quello di Iramaplume.

Sul perché degli orecchini a forma di piuma era stato lui stesso a raccontarlo ai tempi della vittoria ad Amici nel 2017: “Mi piacciono i simboli, le piume le porto dentro da quando sono piccolo, non so bene perché.

Per me la piuma è una mia forza, una mia identità. È difficile spiegarlo, fa parte della mia identità.

È una cosa che fa parte della mia persona. Senza piume non mi riconoscerei oggi”. Sempre sul tema, Irama ha raccontato: “È un elemento che mi contraddistingue sopra e sotto il palco, ho diverse piume e da molto tempo. Fanno parte della mia identità, mi sentirei a disagio senza”.

Perché Irama si chiama così

Tra le domande che ruotano intorno alla figura di Irama c’è il “mistero” sulla scelta del nome. Perché Irama? Il motivo è semplice, il suo nome è l’anagramma di Maria, ovvero il suo secondo nome.