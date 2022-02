Roberto Saviano gratis al festival di Sanremo 2022 per ricordare la strage di Capaci. Scoppia la polemica

TV e Spettacolo

Roberto Saviano arriva al Festival di Sanremo per ricordare la strage di Capaci 30 anni dopo. Un momento importante per il Festival per aprire ad un anniversario altrettanto importante.

Roberto Saviano è uno dei super ospiti attesi per la terza serata, che interverrà per ricordare le stragi di Capaci e Via D’Amelio. La partecipazione dello scrittore e giornalista ha scatenato diverse polemiche non solo per il tema cachet (già smentita dato che interverrà a titolo gratuito) ma anche per il tema ritenuto “inadatto”.

Roberto Saviano arriva al Festival di Sanremo 2022

Ad annunciare la presenza di Roberto Saviano alla terza serata del Festival di Sanremo è stato Amadeus durante la conferenza stampa: “Vi svelo un’anticipazione che mi sta particolarmente a cuore. Come sapete nel 2022 ricorrono i trent’anni dalla strage di Capaci, un evento che ha cambiato per sempre la storia del nostro Paese.

Ci sarà un momento molto importante nella serata di giovedì, quando avremo l’onore di ospitare Roberto Saviano per ricordare questo drammatico anniversario”.

“sarà un monologo molto toccante e molto bello, come davvero solo Roberto sa fare”.

Le parole di Roberto Saviano sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022

Sulla sua partecipazione al Festival Roberto Saviano sui social ha raccontato: “Giovedì 3, sarò a Sanremo per raccontare Falcone e Borsellino. Il palco dell’Ariston ha da sempre qualcosa che mi attira senza scampo.

Sarà per la certezza in qualche modo confortante di ritrovarlo tutti gli anni, sarà per la sensazione che davanti allo schermo si riuniscano proprio tutti, la settimana di Sanremo non sono mai riuscito a considerarla come tutte le altre.

Sanremo l’ho visto, ci ho cantato insieme, l’ho rifiutato, l’ho beffeggiato, l’ho odiato, l’ho sostenuto”

“Andarci, per me, è un grande momento di responsabilità. Trent’anni dalle stragi di Capaci e di via D’Amelio. Racconterò questo, e racconterò anche dei testimoni di giustizia. Ci tengo moltissimo a poter citare su quel palco una storia tra quelle che mi sono più care: quella di chi, scegliendo, scegliendo di prendere parte, scegliendo di assumere su di sé la responsabilità del cambiamento, si è esposto.

Ma non anticipo altro qui di quello che dirò giovedì sera…”.