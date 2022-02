Scuola, nuove regole in arrivo da lunedì: cosa cambia per quarantene e didattica a distanza

Cronaca Italia

Il prossimo Decreto introdurrà novità importanti per il mondo della scuola, con l’obiettivo di ridurre quanto più possibile il ricorso alla didattica a distanza. Ecco come cambieranno le regole relative alle quarantene e alla Dad, a partire da lunedì prossimo.

Scuola, come cambieranno le quarantene e la didattica a distanza da lunedì

Il nuovo Decreto dovrebbe entrare in vigore a partire da lunedì 7 febbraio, delineando una nuova modalità di gestione della pandemia nelle scuole. Si comincerà con le scuole dell’infanzia e gli asili nido, dove le attività saranno sospese solo in caso di 5 o più bambini positivi al Covid nella stessa classe.

Attualmente, la sospensione delle attività ha luogo a partire dal primo caso di positività. Da lunedì, con 4 casi di positività nella classe il Decreto dispone l’attività didattica in presenza e l’utilizzo di mascherine di tipo FFp2 da parte dei docenti. Con 5 casi di positività, infine, è prevista la sospensione delle attività didattiche per 5 giorni, contro gli attuali 10.

Quarantene e didattica a distanza nelle scuole elementari: cosa cambia

Nelle scuole elementari, con 4 bambini positivi in classe sono disposte la didattica in presenza e l’obbligo di indossare la mascherina FFp2 per 10 giorni, rivolto a docenti e alunni con più di 6 anni.

Con fino a 4 alunni positivi scatta la misura dell’autosorveglianza, con l’obbligo di effettuare un tampone (antigenico rapido, molecolare oppure fai da te) nel momento in cui dovessero comparire sintomi. Con 5 o più bambini positivi nella stessa classe, il Decreto dovrebbe prevedere la didattica in presenza per i bambini che hanno concluso il ciclo vaccinale o sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni. Chi invece non si è vaccinato oppure ha ricevuto l’ultima dose o è guarito da più di 120 giorni dovrà restare in quarantena per 5 giorni, in didattica a distanza.

Per poter tornare in presenza, finita la quarantena, occorre un tampone con esito negativo. Se il tampone è di tipo fai da te, dovrebbe essere disposta un’autodichiarazione che ne attesi la negatività.

Le novità per le scuole medie e superiori in arrivo a partire da lunedì

Il Decreto introduce nuove regole anche nelle scuole medie e superiori.

A partire da lunedì 7 febbraio, le lezioni si svolgono in presenza nel caso in cui si registri 1 caso di positività in classe, con l’obbligo per docenti e ragazzi di indossare una mascherina FFp2.

Con 2 o più casi di positività nella stessa classe, le attività restano in presenza per i ragazzi che hanno completato il ciclo vaccinale o che sono guariti dal Covid da meno di 120 giorni, indossando per 10 giorni una mascherina FFp2. Per gli altri studenti, quindi quelli che non si sono vaccinati oppure hanno completato le vaccinazioni o sono guariti da più di 120 giorni, è previsto il ricorso alla Dad e alla quarantena di 5 giorni. Si può uscire dalla quarantena dopo un tampone con esito negativo, indossando una FFp2 per i successivi 5 giorni al rientro in classe.