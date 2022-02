Televoto al Festival di Sanremo: come si vota da casa, nel regolamento c’è un massimo di preferenze

TV e Spettacolo

Da questa sera in poi il pubblico del Festival di Sanremo potrà esprimere la propria preferenza tramite il televoto. Il regolamento prevede limiti nel numero di preferenze.

A partire da questa sera, c’è una grande novità al Festival di Sanremo. Come annunciato da Amadeus in queste ore infatti, da questa sera infatti il pubblico da casa potrà esprimere le sue preferenze sui cantanti in gara attraverso il televoto, tramite SMS o chiamando da numero fisso.

Televoto al Festival di Sanremo: come votare e quali sono i numeri per SMS e chiamate

Dalla terza serata del Festival di Sanremo e per le due prossime serata rimanenti, iniziano a votare la giuria demoscopica e il pubblico da casa. Via quindi al televoto. Il pubblico da casa potrà sostenere i propri artisti preferiti, utilizzando il codice composto da due cifre comunicato durante la trasmissione.

I telespettatori potranno votare tramite SMS o digitando il codice del cantante scelto sulla tastiera del telefono, chiamando da numero fisso.

Per chi chiama da fisso, il numero di riferimento sarà l’894.001, mentre per chi vorrà votare da mobile, il numero è il 475,475.1.

Festival di Sanremo, via al televoto: il regolamento per chi vota da casa

Come riportato da Tv Sorrisi e Canzoni, il televoto è normato da un regolamento contenente i dettagli della votazione per il pubblico da casa. Il voto tramite chiamata telefonica può essere effettuato solamente dalle utenze fisse site in Italia degli operatori Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi.

Non è quindi possibile votare tramite telefoni pubblici, telefoni cellulari o utenze fisse estere. Chiamando l’894.001 l’utente viene guidato da istruzioni comunicate da un messaggio preregistrato e può digitare il codice a due cifre di identificazione associato alla canzone scelta. Il costo delle chiamata è di 0,51 euro, IVA inclusa ed è a carico dell’utente.

Chi sceglierà di votare tramite SMS deve sapere che questa votazione può essere effettuata solamente da mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile.

Il numero di riferimento è il 475.475.1. Il costo degli SMS è di 0,50 IVA inclusa da Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di 0,51 IVA inclusa da Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Gli utenti pagheranno solamente i voti validi. Il televoto è riservato ai maggiorenni. Ciascuna utenza telefonica può effettuare un massimo di 5 voti per ciascuna sessione di voti.