Achille Lauro a Sanremo 2022, chi sono i genitori: il padre Nicola De Marinis e la madre Cristina Zambon

Il Festival della canzone italiana è tornato, finalmente, a far parlare di sé, con gli ospiti e concorrenti davvero interessanti e talentuosi. Uno dei personaggi più interessanti di Sanremo 2022 è sicuramente Achille Lauro, che porterà sul palco dell’Ariston la canzone dal titolo Domenica. Pochi sanno che il vero nome di Achille è Lauro De Marinis, cognome ereditato dal padre Nicola.

Nicola De Marinis e Cristina Zambon: i genitori di Achille Lauro

Nicola De Marinis è il padre di Lauro: nato nel 1956 a Gravina di Puglia e laureato in Giurisprudenza. Dal 2014 riveste il ruolo di magistrato della Corte di Cassazione, in particolare è un consigliere addetto alla sezione Lavoro.

Attualmente è anche docente universitario, scrittore di circa 150 testi in materia giuridica e, in passato, è stato anche dirigente di Confindustria. Della mamma di Achille, Cristina Zambon, si sa ben poco: originaria di Rovigo, ma residente a Verona, proviene da una famiglia altolocata. Il padre, infatti, era Consigliere di provincia e presidente della Camera di Commercio. La Zambon ha, da sempre, dedicato la sua vita ai più bisognosi, prendendosi cura di alcuni ragazzi in affido nella propria abitazione.

Achille Lauro e il rapporto con i suoi genitori: amore, difficoltà, riavvicinamenti

Stando ad un’intervista dello stesso Achille Lauro a Domenica In, il legame con il padre è tornato a crescere da qualche anno: “Anche mio padre, per quanto io abbia avuto un rapporto difficile, è persona intellettuale, una persona che ha studiato che comunque anche nel nostro rapporto complicato mi ha comunque lasciato una certa base di educazione“.

Con la madre, Cristina, i rapporti sono invece ottimi, tanto che lei stessa partecipa alla direzione dell’agenzia No Face, di proprietà del figlio. Nicola e Cristina sono separati, ma li unisce il legame con il figlio, uno dei più importanti personaggi del panorama musicale contemporaneo.