Ancora auguri per la tua morte: il film horror su Italia1 per la prima volta in assoluto

TV e Spettacolo

La proposta di Italia1 per venerdì 4 febbraio è un crudo film horror che porta gli spettatori in un grande loop. Scopri la trama, il cast e le curiosità del film Ancora auguri per la tua morte in onda in prima visione assoluta dalle ore 21:20.

Il pauroso horror dal titolo di Ancora auguri per la tua morte va in onda su Italia1 in prima serata ed il prima visione assoluta venerdì 4 febbraio 2022 a partire dalle ore 21:20 circa. La pellicola disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity e sull’app di riferimento, è il sequel del film Auguri per la tua morte, e mostra quindi il secondo capitolo delle vicende di Tree Gelbman. La ragazza si sveglia in una realtà alternativa e diventerà il bersaglio di un sinistro assassino, fino a quando la giovane non capirà che per salvare il suo gruppo di amici deve morire diverse volte. Scopri la trama, il cast e le curiosità di Ancora auguri per la tua morte, in onda in prima tv su Italia1 a partire dalle ore 21:20 circa.

Ancora auguri per la tua morte: il cast e le curiosità del film

Ancora auguri per la tua morte (dal titolo in lingua originale di Happy Death Day 2U) è un film del 2019 scritto e diretto da Christopher Landon. La pellicola è il sequel del film del 2017 Auguri per la tua morte girata sempre dallo stesso regista statunitense, noto ai cultori del genere horror grazie al successo ottenuto con la sceneggiatura del film Disturbia del 2007.

A comporre il ricco cast del film troviamo gli attori Jessica Rothe, Israel Broussard, Phi Vu e Suraj Sharma.

Ancora auguri per la tua morte: la trama del film

Tree Gelbman ed il suo ragazzo iniziano a vivere un incubo quando si trovano con il ragazzo assassinato, poichè ucciso da un uomo con una maschera da viso di bambino.

Terminata la giornata della morte del suo ragazzo, Tree si rende però conto di essere finita in una sorta di spaventoso e sanguinoso loop quando rivive la stessa giornata con solo qualche piccola differenza. Il loop ha sempre in comune il killer che prende di mira Tree che ad un punto capisce che deve morire diverse volte per salvare i suoi amici.

Guarda il video: