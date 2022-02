Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo: all’Ariston il direttore d’orchestra fa il pieno di applausi

TV e Spettacolo

Beppe Vessicchio è tornato sul palco dell’Ariston ed è stato acclamato dalla platea nella serata di questa sera. Al Festival di Sanremo il direttore d’orchestra riceve gli applausi del teatro, prima di apprestarsi a dirigere l’esibizione de Le Vibrazioni e la loro cover assieme a Sophie and the Giants. Il musicista è reduce dalla guarigione dopo aver contratto il Covid-19.

Beppe Vessicchio torna al Festival di Sanremo: applausi in teatro

Il Teatro Ariston di Sanremo acclama il grande ed attesissimo ritorno del maestro Beppe Vessicchio. Nella quarta serata, dedicata ai duetti e alle cover, il direttore d’orchestra torna sul palco del Festival di Sanremo e viene acclamato da Amadeus e da tutto il pubblico in teatro.

Il maestro si trova questa sera protagonista e si inchina a tutti i presenti per la calorosissima accoglienza ricevuta. Questa sera Vessicchio torna protagonista per dirigere l’esibizione de Le Vibrazioni, che duettano con gli ospiti Sophie and The Giants interpretando la cover di Live and let die.

Al termine dell’esibizione, Beppe Vessicchio si riprende la scena sul palco dell’Ariston e riceve da Amadeus il mazzo di fiori di Sanremo. E riceve un’altra standing ovation da parte del pubblico.

Beppe Vessicchio: il ritorno dopo il Covid-19

La presenza di Beppe Vessicchio all’Ariston non era così certa.

Il direttore d’orchestra ha infatti contratto il Covid-19 una settimana fa e non era così scontata la sua partecipazione nella serata delle Cover. A seguire, poi, è arrivata la notizia che tutti attendevano: la sua guarigione e quindi la probabilità della sua presenza al Festival. Nelle ultime ore il clima di incertezza ha pian piano lasciato spazio alla speranza di rivederlo protagonista nel suo ruolo di direttore d’orchestra.

E così è stato: un gran ritorno per lui, acclamato da una doppia standing ovation.