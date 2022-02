Elisa al Festival di Sanremo con Elena D’Amario, l’esibizione incanta il pubblico: le immagini

TV e Spettacolo

Sul palco dell’Ariston è arrivato il momento dell’esibizione di Elisa. La cantante ha deciso di interpretare What a Feeling come brano per serata delle cover. La sua è sicuramente una scelta singolare perché si tratta di un brano straniero, ma non è la sola particolarità della sua esibizione. Elisa ha infatti scelto di presentarsi sul palco del Festival di Sanremo in compagnia di una grande artista, che non è però una cantante, ma una ballerina: Elena D’Amario.

Elisa sul palco del Festival di Sanremo con Elena D’Amario: l’esibizione per la serata delle cover

Elisa ha scelto di portare un particolare “duetto” sul palco dell’Ariston.

Con lei infatti si è esibita anche anche Elena D’Amario, ballerina di talento ex allieva e oggi professionista di Amici di Maria De Filippi. Le due artiste hanno regalato al pubblico del Festival un’emozionante esibizione durante la quale passi di danza, parole e musica si sono unite generando una performance unica. Elisa e Elena hanno condiviso la scena, interagendo fra di loro. La cantante si è mossa con la ballerina lungo il palco. Dopo un leggiadro salto, la D’Amario ha poi sceso alcuni gradini, per concludere la sua coreografia di fronte alle primissime file del teatro dell’Ariston.

Infine, lei e Elisa si sono ritrovate al centro del palco, in ginocchio una di fronte all’altre e, a canzone conclusa, si sono strette in un lungo abbraccio.

Al termine della loro esibizione, per le due artiste è arrivata una speciale sorpresa. Amadeus ha infatti mostrato loro un breve filmato contenete i saluti di Giorgio Moroder, produttore del brano scelto da Elisa. “Ciao Sanremo, ciao a tutti i cantanti e uno speciale saluto a Elisa che stasera canterà la canzone che mi ha regalato un Oscar e tanto tanto successo un saluto Giorgio Moroder” ha dichiarato.

Elena D’Amario, chi è la ballerina con Elisa sul palco dell’Ariston

Elena D’Amario ha debuttato in televisione nel 2008, con Il ballo delle debuttanti di Rita Della Chiesa.

La ballerina partecipa poi alla nona edizione di Amici di Maria De Filippi. Qui conosce il cantante Enrico Nigiotti, con il quale si fidanza, e ottiene l’occasione di entrare a far parte della compagnia di danza Parsons Dance Company. Dal 2015 lavora come coreografa e ballerina professionista ad Amici. Nel 2017, riceve il premio Cilve Barnes Awards. Nel frattempo, la sua relazione con Nigiotti è conclusa, ma al momento non è noto se lei sia fidanzata con qualcuno oppure single.