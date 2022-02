Festival di Sanremo scaletta: l’ordine di esibizione dei cantanti nella serata delle cover

Programmi TV

Il Festival di Sanremo giunge all'attesissima serata evento dedicata alle cover. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti della musica italiana ed internazionale che potranno godersi le reinterpretazioni dei 25 cantanti in gara. Scopri tutti gli ospiti della serata e l'ordine completo di esizione delle 25 cover.

Sul palco dell’Ariston è tutto pronto per la spumeggiante serata dedicata alle cover della musica italiana ed internazionale. Il Festival di Sanremo procede la sua marcia trionfale a suon di ascolti stratosferici e si appresta a vivere la serata più ritmata e ricca di ospiti. A tenere le redini del quarto appuntamento della kermesse saranno Amadeus e l’attrice Maria Chiara Giannetta, al debutto da co-conduttrice e reduce dal sensazionale successo sempre su Rai1 della sua Blanca. I 25 artisti torneranno tutti sul palco del teatro con la proposta delle loro cover dei più grandi successi della musica ed, in alcuni casi, saranno accompagnati da altri volti noti della nostra musica come l’attesissima Loredana Bertè.

Nel quarto appuntamento della 72esima edizione interverranno anche Lino Guanciale ed i Pinguini Tattici Nucleari, che si esibiranno dalla nave del Festival.

La scaletta completa delle cover della quarta giornata del Festival di Sanremo e tutti gli ospiti che saliranno sul palco della kermesse.

Festival di Sanremo 2022: la scaletta e l’ordine delle esibizioni delle cover nella quarta serata

La 72esima edizione del Festival di Sanremo viva la sua serata interamente dedicata alle cover della musica italiana ed internazionale degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

L’attenzione dei telespettatori sarà concentrata sulle esibizioni di tutti e 25 gli artisti in gara che questa sera si sfideranno al ritmo delle loro reinterpretazioni.

La quarta serata della kermesse andrà dritta spedita per oltre quattro ore di grande spettacolo, durante la quale saliranno sul palco per duettare con gli artisti in gara anche grandi cantanti come Loredana Bertè, Fiorella Mannoia e Arisa. Le loro esibizioni verranno giudicate da tutte le giurie viste finora: il televoto del pubblico da casa, la Giuria Demoscopica 1000 e la Giuria della Stampa.

Ecco la scaletta completa dell’ordine di esibizione delle cover in gara questa sera, rivelata dall’Ufficio stampa Rai:

1° Cantante – NOEMI

2° Cantante – GIOVANNI TRUPPI con Vinicio Capossela

3° Cantante – YUMAN con Rita Marcotulli

4° Cantante – LE VIBRAZIONI con Sophie and The Giants

5° Cantante – SANGIOVANNI con Fiorella Mannoia

6° Cantante – EMMA con Francesca Michielin

7° Cantante – GIANNI MORANDI con MOUSSE T.

8° Cantante – ELISA

9° Cantante – ACHILLE LAURO con Loredana Bertè

10° Cantante – MATTEO ROMANO con Malika Ayane

11° Cantante – IRAMA con Gianluca Grignani

12° Cantante – DITONELLAPIAGA e RETTORE

13° Cantante – IVA ZANICCHI

14° Cantante – ANA MENA con Rocco Hunt

15° Cantante – LA RAPPRESENTANTE DI LISTA con Cosmo,

Margherita Vicario e Ginevra

16° Cantante – MASSIMO RANIERI con Nek

17° Cantante – MICHELE BRAVI

18° Cantante – MAHMOOD&BLANCO

19° Cantante – RKOMI con Calibro 35

20° Cantante – AKA 7EVEN con ARISA

21° Cantante – HIGHSNOB & HU Con Mr. Rain

22° Cantante – DARGEN D’AMICO

23° Cantante – GIUSY FERRERI con Andy dei Bluvertigo

24° Cantante – FABRIZIO MORO

25° Cantante – TANANAI con Rosa Chemical

Festival di Sanremo 2022: tutti gli ospiti della quarta serata

Amadeus è pronto ad alzare il sipario del Teatro Ariston al fianco di Maria Chiara Giannetta, l’attrice rivelazione dell’ultima stagione di fiction della Rai che ha conquistato tutto il pubblico con Blanca.

A salire sul palco insieme a loro ci saranno tra gli altri ospiti della serata evento anche Lino Guanciale, amato interprete dei prodotti della televisione pubblica, mentre i Pinguini Tattici Nucleari si esibiranno dalla nave del Festival.