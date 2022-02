Loredana Bertè con il pancione finto al Festival di Sanremo: la fotografia e il ricordo della cantante

TV e Spettacolo

Loredana Berté torna sul palco del Festival di Sanremo. I suoi fan la attendono entusiasti da settimane ormai. Niente gara però, Loredana torna all’Ariston per esibirsi insieme ad Achille Lauro. I due artisti sono protagonisti di un duetto speciale, una reinterpretazione di uno dei suoi brani più famosi di sempre Sei bellissima. In questi giorni, la cantante ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di post dedicati alle sue passate partecipazioni alla kermesse, raccontando ai fan alcuni aneddoti. Fra questi non è mancato quello riguardante la sua prima apparizione. Allora Loredana si presentò a Sanremo con un pancione finto.

Loredana Berté con il pancione finto al Festival di Sanremo: il ricordo dell’esibizione

Quattro giorni fa, Loredana Berté ha pubblicato su Instagram una fotografia in bianco e nero, nella quale lei appare con un vistoso pancione a caratterizzare la sua figura longilinea. L’immagine venne scattata proprio a Sanremo, come lei stessa ricorda nella didascalia del post. “La mia prima apparizione a Sanremo è stata nel 1986 con il pancione finto” scrive infatti la cantante. “Un costume pazzesco disegnato per me dal grande costumista Sabatelli. Per molti è stato un errore, ma per me no” aggiunge poi ricordando le critiche ricevute all’epoca.

“Volevo dimostrare che una donna quando è incinta non è malata ma è ancora più forte!” spiega motivando con convinzione la sua scelta.

“E poi cantavo un pezzo di Mango bellissimo (Re): è stato il primo pezzo rock mai presentato al Festival- ricorda ai fan– il primo ad iniziare con una chitarra elettrica sul palco; solo Sting mi capì e mi disse passando: ‘Wow that’ s amazing!’”.

“Invece la casa discografica mi strappò addirittura il contratto discografico” conclude infine con una nota amara.

Loredana Berté e le esibizioni al Festival di Sanremo: i ricordi della cantante

La sfilata di ricordi condivisa da Loredana Berté negli ultimi giorni sul suo profilo Instagram ha fatto luce su una serie di momenti d’oro del Festival.

“Al mio secondo Sanremo, nel 1988, mi presentai con un brano molto pop “IO” e in una delle serate con un look tricolore per omaggiare la discesa di Alberto Tomba che conquistò la sua seconda medaglia d’oro” scrive condividendo una fotografia di quella serata. “Il Festival si fermò per seguire l’evento. Chi se lo ricorda?” aggiunge interpellando i fan.

“Per il mio terzo Sanremo, anno 1991, cantavo un bellissimo regalo del mio indimenticato amico Pino Daniele, ‘In questa città’” commenta ancora Loredana su Instagram.

“Ricordo con divertimento ed affetto Pino che mi pregava di non mettermi la minigonna: ‘Uagliòòòò…non ti mettere la minigonna mi fai venire un infarto!’” aggiunge citando il collega scomparso.

“Cosí mi presentai in completo di jeans. Solo una sera me la misi abbinata ad un giubbotto di pelle nera che Moschino fece fare apposta per me” rivela.

Loredana Berté e quel Festival di Sanremo con la sorella Mia Martini

Fra le foto condivise da Loredana non è mancata quella dedicata al Festival vissuto insieme alla sorella Mia Martini.

“Nel 1993 realizzavo un sogno: finalmente dividevo il palco più importante per la musica italiana con mia sorella Mia Martini. Il brano in gara era ‘Stiamo come Stiamo’” scrive la cantante. “Per il look cercai di venirle incontro e di accontentarla, ci vestimmo molto sobrie, tutte Armani, per la prima volta in vita mia indossai un tailleur, l’unico “vezzo” trasgressivo che mi concessi furono delle scarpe da ginnastica al posto delle scarpe col tacco” aggiunge svelando alcuni retroscena. “Ricordo che Mimì era stremata: avevo cambiato il testo ben 17 volte e ci trovammo a cantare due versioni diverse, alla fine non mi rivolse la parola per mesi.

Aveva ragione. Col senno di poi avrei dovuto farla partecipare da sola….magari avrebbe vinto” conclude con tono nostalgico.