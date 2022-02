Luigi Tenco e il mistero del presunto suicidio al Festival di Sanremo vinto da Iva Zanicchi: parla la cantante

TV e Spettacolo

Iva Zanicchi è una dei concorrenti in gara nella 72esima edizione del Festival di Sanremo. La sua carriera è strettamente legata alla nota competizione canora e come in molti ricorderanno, lei è stata presente anche in una delle edizioni più discusse di sempre, quella legata alla morte di Luigi Tenco. Negli anni, la cantante ha rilasciato numerose dichiarazioni in merito alla triste vicenda.

Iva Zanicchi e la morte di Luigi Tenco al Festival di Sanremo 1967: il suo ricordo

Nel 1967, Iva Zanicchi e Claudio Villa vinsero il primo premio al Festival. Nello stesso anno, Luigi Tenco si sarebbe suicidato, dopo essere stato escluso dalla finale della gara canora.

“La sera della sua esibizione tutti dicevamo che, beh, forse non meritava l’esclusione. Poi al mattino, quando mi sono svegliata, sentivo tutti dire è morto, è morto. Ero in un altro albergo, ma in tutta Sanremo si era sparso il panico” ha dichiarato Iva qualche tempo fa in un’intervista al Giornale.

“Io ho subito chiamato mia mamma a Imperia. Le ho detto che sarei passata a prenderla per tornare a casa perché pensavo proprio sospendessero tutto. Poi sono scesa nella hall, c’erano Claudio Villa, gli organizzatori e altri big: si decise che lo show doveva continuare” ha ricordato, ricostruendo l’accaduto.

“Nei camerini continuavo a piangere e Renata Mauro, che allora conduceva con Mike, mi disse che una disperazione come la mia non l’aveva mai vista” le parole di Iva Zanicchi.

Iva Zanicchi sulla mancata sospensione del Festival di Sanremo dopo la morte di Luigi Tenco: lei era contraria

“Mi è sembrata una bestemmia cantare al Festival con il cadavere di Tenco ancora caldo. Per di più, nessuno dei cantanti in gara ha poi partecipato ai funerali” ha ammesso ancora Iva Zanicchi ripensando alla scelta di non sospendere la kermesse.

“A me, dopo qualche mese, un settimanale chiese di farmi fotografare sulla sua tomba, come a dire la vincitrice rende omaggio all’eroe morto. Ma dissi di no in un secondo” ha poi ancora rivelato.