Maria Chiara Giannetta a Sanremo 2022: amore e vita privata. Tutto sulla co-conduttrice del Festival

Gossip

Maria Chiara Giannetta è la quarta co-conduttrice voluta da Amadeus per il Festival di Sanremo 2022. L’attrice ha acquisito grande popolarità nell’ultimo periodo grazie al successo della serie Rai Blanca. Oltre al lato professionale, però, c’è ancora molto da scoprire su uno dei volti tv più apprezzati degli ultimi tempi, a cominciare dalla sua vita privata, tra amore, interessi e hobby.

Maria Chiara Giannetta e la vita privata: il presunto flirt con Maurizio Lastrico

Maria Chiara Giannetta è una delle più acclamate attrici dell’ultimo periodo, grazie soprattutto al successo della serie tv Blanca, andata in onda in prima serata su Rai1.

L’attrice, volto di spicco di altre numerose fiction da L’allieva a Un passo dal cielo, è ospite questa sera del Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Ma, tralasciando i successi professionali e i grandi impegni sul set, di questa giovane attrice sappiamo davvero poco. A cominciare dalla sua vita privata.

Maria Chiara Giannetta ha sempre mantenuto grande riserbo e discrezione sulla sua vita privata. Tuttavia dal suo profilo Instagram è possibile dedurre una forte amicizia per il collega Maurizio Lastrico, attore comico e cabarettista nonché storico volto di Zelig.

Molte immagini condivise sul profilo dell’attrice li ritraggono insieme, ma nulla lascia presupporre che tra i due possa esserci una relazione sentimentale. L’attrice infatti non ha mai confermato né smentito le voci che vedrebbero il suo cuore impegnato con il popolare attore.

Maria Chiara Giannetta: interessi e hobby dell’attrice

Grazie al profilo Instagram è possibile carpire altre informazioni sulla vita privata di Maria Chiara Giannetta, come gli interessi e le passioni che coltiva.

Fra questi figurano la fotografia e il tennis, oltre alla recitazione che, oltre ad essere passione, è diventata per lei un lavoro importante.

Ma questa sera per lei è in arrivo un’emozione irripetibile, quasi unica: calcare il prestigioso palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Il conduttore del Festival di Sanremo 2022 ha fortemente voluto l’attrice al suo fianco in questa serata, interamente dedicata alle cover e ai duetti dei Big in gara, da soli o con altri volti della musica italiana.